الهلال والزمالك المصري يوجهان ضربة موجعة للأهلي بشأن "النقاز"

طلال الغامدي (صدى):
شهدت قضية اللاعب التونسي المعار من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، حمدي النقاز، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة.
وتقدم نادي الهلال باستئناف لدى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم على قرار لجنة الانضباط الذي رفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي بشأن مشاركة "النقاز" في المباراة التي جمعت بين الفريقين في أكتوبر الماضي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ودعم الهلال طلب الاستئناف بمستندات هامة تدعم موقفه، وذلك وفقا لـ"الجزيرة"، فيما أكدت تقارير إعلامية مصرية تقدم مسئولو الزمالك بفسخ العقد الثلاثي الموقع من جانب اللجنة المؤقتة السابقة والنادي الأهلي، وحمدي النقاز والذي يتضمن إعارة الأخير لمدة موسم واحد.
واستقر مسؤولي الزمالك بالتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب حصوله على مقدم تعاقده مع النادي بعد عودته دون رده.
وأكدت إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضها التعامل مع "النقاز" نهائيًا بسبب هروب اللاعب في وقت سابق عن الفريق.