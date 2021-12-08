نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال والزمالك المصري يوجهان ضربة موجعة للأهلي بشأن "النقاز"

منذ 16 ساعة
27519
2
الهلال والزمالك المصري يوجهان ضربة موجعة للأهلي بشأن "النقاز"

طلال الغامدي (صدى):
شهدت قضية اللاعب التونسي المعار من نادي الزمالك إلى النادي الأهلي، حمدي النقاز، اليوم الأربعاء، تطورات جديدة.

وتقدم نادي الهلال باستئناف لدى لجنة الاستئناف باتحاد كرة القدم على قرار لجنة الانضباط الذي رفض الاحتجاج الذي تقدم به النادي بشأن مشاركة "النقاز" في المباراة التي جمعت بين الفريقين في أكتوبر الماضي ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ودعم الهلال طلب الاستئناف بمستندات هامة تدعم موقفه، وذلك وفقا لـ"الجزيرة"، فيما أكدت تقارير إعلامية مصرية تقدم مسئولو الزمالك بفسخ العقد الثلاثي الموقع من جانب اللجنة المؤقتة السابقة والنادي الأهلي، وحمدي النقاز والذي يتضمن إعارة الأخير لمدة موسم واحد.

واستقر مسؤولي الزمالك بالتقدم بشكوى رسمية ضد اللاعب في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بسبب حصوله على مقدم تعاقده مع النادي بعد عودته دون رده.

وأكدت إدارة الزمالك، برئاسة مرتضى منصور، رفضها التعامل مع "النقاز" نهائيًا بسبب هروب اللاعب في وقت سابق عن الفريق.

الهلال
نادي الهلال
مرتضى منصور
الزمالك
النقاز

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4106
منذ 14 ساعة
ا عليه يا صدى انتم والطواقي والزمالك
سنفور
سنفور عدد التعليقات : 20
منذ ساعة
لازالو يفحطون

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو يزن
مع السلامة هو ومدير اعماله مخلصين من زمان ولا هو الاعب الفلته سرعه واندفاع وترك خانته ممر والمال والنفوذ هي الي تحكم وليس الاعب...
ابو وليد
احس اليهودي عنده كرامه اكثر من الفلسطيزي -- يعني في هذا الموضوع القذر شايفين ان فيه عمل جهادي او استخباراتي غير ععادي -- عمل...
نبيل
طيب
رااايق
كل تبن عااد ** بعد هذا اللي ناقص تتكلم في الدين ***!!!
هاني عبدالوهاب
لاعب هداف بس شايف حاله معا الاسف وهنا تكمن قيمت اللاعب المحترف لجبته تستفيد منه ماتضر النادي

أخر الأخبار

لـ الفتيات.. البكاء قبل النوم يسبب أمراض خطيرة
لـ الفتيات.. البكاء قبل النوم يسبب أمراض خطيرة
منذ 24 دقيقة 1280
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن «أوميكرون»
ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخاوف بشأن «أوميكرون»
منذ 30 دقيقة 1358
"الفراج" يكشف تطورات جديدة في قضية حمدي النقاز
"الفراج" يكشف تطورات جديدة في قضية حمدي النقاز
منذ 35 دقيقة 1572
خبيرة تغذية: المانجو يمكن أن يشكل خطورة على البعض
خبيرة تغذية: المانجو يمكن أن يشكل خطورة على البعض
منذ 40 دقيقة 1441
أداء الصلاة جماعة بمواقف أحد الأسواق في جدة
أداء الصلاة جماعة بمواقف أحد الأسواق في جدة
منذ 51 دقيقة 304
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 52 دقيقة 1130
الإعلامية إيمان بكر عن مهرجان البحر الأحمر: "جاتنا الفرصة وعرفنا نستغلها"
الإعلامية إيمان بكر عن مهرجان البحر الأحمر: "جاتنا الفرصة وعرفنا نستغلها"
منذ 56 دقيقة 386
أسعار الذهب اليوم الخميس
أسعار الذهب اليوم الخميس
منذ ساعة 1213
ياسمين عبد العزيز عن حضن زوجها: "الناس اتفرجت علينا"
ياسمين عبد العزيز عن حضن زوجها: "الناس اتفرجت علينا"
منذ ساعة 1257
خطوات التحقق من وصول دعم شهر ديسمبر في "حساب المواطن"
خطوات التحقق من وصول دعم شهر ديسمبر في "حساب المواطن"
منذ ساعة 1571