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تصرف غريب من بانيجا يلمح إلى الرحيل عن "الشباب"

منذ 5 ساعات
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تصرف غريب من بانيجا يلمح إلى الرحيل عن "الشباب"

ماجد محمد (صدى):
أشار النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية رحيله عن الليوث الشبابية، واحتمالية توجهه إلى الهلال أو النصر، كوجهات قادمة له.

وأثار النجم الأرجنتيني، حالة من الغرابة والفضول لدى محبيه على السوشيال ميديا، بعدما أزال اسم نادي الشباب من السيرة التعريفية به، على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الأمر الذي يشير الى رحيله عن النادي

ولفت الإعلامي حسن الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إلى أن بانيجا قريب من ارتداء القميص الأزرق، في صفقة تبادلية، تتضمن انتقال الأرجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندريه كاريلو.

 

النصر
الهلال
نادي الشباب
إيفر بانيجا
الليوث الشبابية

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2866
منذ 48 دقيقة
كيف اشار بدون مصدر هذي اشاعات من الصحافه
عشان أزال اسم نادي الشباب من السيرة التعريفية به، على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام صار مغادر النادي اللاعب محترف على بالهم بلعمري ولا بلايلي وحركات اللا محترفين هذا أولاً
ثانياً اللي متابع اللاعب يعرف ان ازالة اسم النادي من حسابه من زمان مو من يوم أو يومين بس يحبون ينشرون الشاعات والأكاذيب

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أحدث التعليقات

ابو وليد
مافيه مقبره اللا نادي ابو خرقه
واضح ***وصريح
يامال الجنة الخضراء يابومتعب..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
دلدحونه اليس الاولى السوال... هاو هز دخلت البلد وهي ممنوعه دوليا....؟
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ

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