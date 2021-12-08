تصرف غريب من بانيجا يلمح إلى الرحيل عن "الشباب"

ماجد محمد (صدى):
أشار النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشباب، اليوم الأربعاء، إلى إمكانية رحيله عن الليوث الشبابية، واحتمالية توجهه إلى الهلال أو النصر، كوجهات قادمة له.
وأثار النجم الأرجنتيني، حالة من الغرابة والفضول لدى محبيه على السوشيال ميديا، بعدما أزال اسم نادي الشباب من السيرة التعريفية به، على حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، الأمر الذي يشير الى رحيله عن النادي
ولفت الإعلامي حسن الصبحان، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، إلى أن بانيجا قريب من ارتداء القميص الأزرق، في صفقة تبادلية، تتضمن انتقال الأرجنتيني لوسيانو فييتو والبيروفي أندريه كاريلو.