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"سالم الدوسري" يثير قلق الهلالين بعد تدوينة غامضة له على سناب شات

منذ ساعة
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"سالم الدوسري" يثير قلق الهلالين بعد تدوينة غامضة له على سناب شات

ماجد محمد (صدى):
نشر نجم نادي الهلال سالم الدوسري تدوينة غامضة على صفحته بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي أثار من خلالها قلق وخوف المدرج الأزرق.

وكتب الدوسري، عبر حسابه على موقع سناب شات: "أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب.. هو نوع آخر من الصمت، اسمه لكم حياتي ولي حياتي".

وعبر العديد من الجماهير ، ومحبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن خوفهم، من احتمالية رحيل سالم الدوسري إلى صفوف النصر.

وساور القلق الهلاليين، خاصة أن سالم لم يتوصل إلى أي اتفاق رسمي مع الرئيس فهد بن نافل على تجديد العقد بينهما.

 

النصر
الهلال
سالم الدوسري
سناب شات
تدوينة

التعليقات

صراحه
صراحه عدد التعليقات : 8
منذ 8 دقائق
في الهلال نجوم كبار اعتزلوا ونجوم انتقلوا وبقي الهلال زعيما ويحقق دائما البطولات
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3240
منذ دقيقة
سالم الدوسري ابن النادي ولن يذهب لغير الزعيم ونقول للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

SSS
جعلك الجنة يبو متعب
ع. س. ع
ههههههه انة الواقع المرير لبنو فقر قصة حزينة يتوارثها الاجيال،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
سالم الدوسري ابن النادي ولن يذهب لغير الزعيم ونقول للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية
خالد ابن قحطان
نرى كثرة فصل الشباب والضغط عليهم من الشركات والمؤسسات
صراحه
في الهلال نجوم كبار اعتزلوا ونجوم انتقلوا وبقي الهلال زعيما ويحقق دائما البطولات

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