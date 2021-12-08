"سالم الدوسري" يثير قلق الهلالين بعد تدوينة غامضة له على سناب شات

ماجد محمد (صدى):
نشر نجم نادي الهلال سالم الدوسري تدوينة غامضة على صفحته بإحدى مواقع التواصل الاجتماعي أثار من خلالها قلق وخوف المدرج الأزرق.
وكتب الدوسري، عبر حسابه على موقع سناب شات: "أنا لم أتغير، لكن ابتعدت عن كل من لم يعرف قيمتي، ليس هذا بصمت رضا ولا حتى صمت عتب.. هو نوع آخر من الصمت، اسمه لكم حياتي ولي حياتي".
وعبر العديد من الجماهير ، ومحبي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال عن خوفهم، من احتمالية رحيل سالم الدوسري إلى صفوف النصر.
وساور القلق الهلاليين، خاصة أن سالم لم يتوصل إلى أي اتفاق رسمي مع الرئيس فهد بن نافل على تجديد العقد بينهما.