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الهلال يؤكد إصابة "البريك" بفيروس كورونا

منذ 6 ساعات
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الهلال يؤكد إصابة "البريك" بفيروس كورونا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تأكيد إصابة اللاعب " محمد البريك " بفيروس كورونا.

وذكر النادي في بيان له أن الفحوصات الطبية التي أجراها أعضاء فريق الهلال, كشفت إصابة اللاعب "محمد البريك" بفيروس كورونا، وسلامة البقية.

وأشار نادي الهلال، إلى أن الفريق سوف يستأنف تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.

وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن وجود اشتباه في إصابة لاعب الهلال "محمد البريك" بفيروس كورونا.

ويذكر أن لاعبو الهلال قد أجروا أمس الثلاثاء فحوصات فيروس كورونا للاطمئنان على حالة الجميع بعد وجود حالة اشتباه إصابة لأحد أعضاء الفريق.

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اشتباه في إصابة لاعب الهلال "البريك" بفيروس كورونا

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إصابة لاعب الهلال بكورونا

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2866
منذ 47 دقيقة
الله يشفيه و يعافيه ويشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين

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أحدث التعليقات

ابو وليد
مافيه مقبره اللا نادي ابو خرقه
واضح ***وصريح
يامال الجنة الخضراء يابومتعب..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
دلدحونه اليس الاولى السوال... هاو هز دخلت البلد وهي ممنوعه دوليا....؟
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ
عبدالله
اسخلوا جلده سلخ

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