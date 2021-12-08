الهلال يؤكد إصابة "البريك" بفيروس كورونا

نواف السالم (صدى):
أعلن نادي الهلال، اليوم الأربعاء، عن تأكيد إصابة اللاعب " محمد البريك " بفيروس كورونا.
وذكر النادي في بيان له أن الفحوصات الطبية التي أجراها أعضاء فريق الهلال, كشفت إصابة اللاعب "محمد البريك" بفيروس كورونا، وسلامة البقية.
وأشار نادي الهلال، إلى أن الفريق سوف يستأنف تدريباته مساء اليوم الأربعاء في مقر النادي.
وكانت تقارير صحفية، قد كشفت عن وجود اشتباه في إصابة لاعب الهلال "محمد البريك" بفيروس كورونا.
ويذكر أن لاعبو الهلال قد أجروا أمس الثلاثاء فحوصات فيروس كورونا للاطمئنان على حالة الجميع بعد وجود حالة اشتباه إصابة لأحد أعضاء الفريق.
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