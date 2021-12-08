بالصور.. الكشف عن سيارة" Mecha Dragon" الكوبيه الكهربائية الجديدة

أميرة خالد (صدى):
كشفت شركة Great Wall Motors الصينية عن سيارة "Mecha Dragon" الكوبيه الكهربائية الجديدة كلياً، التي جاءت بتصميم خارجي رياضي فاخر ذو أربعة أبواب، وبهيكل واسع يوفر مزيداً من مساحة التخزين،لتتناسب كسيارة سفر ومغامرات طويلة بفضل المقصورة الداخلية المريحة والواسعة، كما يبلغ طول السيارة 5.20 متر.
وعرضت سيارة Mecha Dragon للمرة الأولى بسعر يصل الى 68.000 يورو، وتعكس من خلال تصميمها الخارجي مزيج من سيارة هيونداي ايونيك 5 والنترا ونيسان Z ولامبورجيني جلاردو، فضلا عنلمسات من أودي A7، فضلا عن اعتمادها بطارية ذات سعة كبيرة جدا تصل الى 800 كيلومتر بفضل تقنية 800 فولت.
وجاءت سيارة Mecha Dragon من الداخل بعدة تجهيزات قوية حيث تحتوي على أربعة وحدات ليدار، وكاميرات مراقبة وأجهزة رادار واستشعار فوق صوتية، بالإضافة لشاشة عرض كبيرة الحجم وكنسول وسطي عريض، وتستوعب المقصورة الخلفية 3 أشخاص.
وتستمد سيارة Mecha Dragon قوتها من أربعة محركات كهربائية تولد معا قوة تصل الى 551 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 750 نيوتن/متر، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى 100 كيلومتر/ساعة في غضون 3.7 ثانية فقط.