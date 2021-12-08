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ضبط مواطن بحوزته أسد وكائنات مهددة بالانقراض في الرياض(فيديو)

منذ ساعة
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ضبط مواطن بحوزته أسد وكائنات مهددة بالانقراض في الرياض(فيديو)

الرياض (صدى):
صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، اليوم الأربعاء، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويظهر من خلاله أحد الأشخاص بحوزته كائن فطري مهدد بالانقراض (أسد) على إحدى المركبات، فقد تمكنت التحريات الأمنية من ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لاتجاره بكائنات فطرية مهددة بالانقراض، أسد وضبع وذئبان، من خلال موقع أعد لذلك.

وأوضح المتحدث الرسمي الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية لتسلم الكائنات بحكم الاختصاص، مبينا أن عقوبة مخالفة بيع كائنات فطرية مهددة بالانقراض غرامة تصل إلى (30) مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأكد المالكي على أن نظام البيئة ولوائحه التنفيذية تجرم الاتجار بالكائنات الفطرية ومنتجاتها ومشتقاتها، حاثا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

 

الرياض
المملكة
مواطن
أسد
الأمن البيئي
كائنات فطرية

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 594
منذ 54 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه.
يستاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااهل
اجل اسد .
اللهم لا شماته
يله ادفع.

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أحدث التعليقات

الرمز
يا.....kkkk نعم زعيم اسيا الازرق العالمي اكبر من النصر وحمدالله..........النصر قبلك علمي لاكنكم لاتحبون الحقيقه يا متعصبين,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد
وكيف يكون حصولها على وظيفة اشبه بالمعجزة وهي مهندسة والبلد يعج بمئات الالاف من المهندسين الوافدين ؟
امال
يامال الجنه يابو متعب حبيب الشعب
قرم
مبين والله خشنك مايل من تحت. بالبتك ساكته بس. كان الفنان عايض يوسف، قد نشر قبل أيام مجموعة من الصور، برفقة زوجته الفنانة هبة...
محمد محماس الحبابي القحطاني
اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويرفع عنه لاباس عليك طهورا ان شاءالله الله يردك لأحبابك سالما معافى

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