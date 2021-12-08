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لاعب كرة تونسي يتعرض للخطف والتصوير بأوضاع مخلة

منذ ساعتين
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لاعب كرة تونسي يتعرض للخطف والتصوير بأوضاع مخلة

تونس (صدى):
أصدرت النيابة العامة في تونس، قرارًا بحبس 4 أشخاص بتهمة اختطاف لاعب كرة قدم يبلغ من العمر 19 عاما، وسرقته في منطقة باردو، وفق مكتب الإعلام والاتصال بالإدارة العامة للأمن الوطني.

واشتكى اللاعب عند الوحدات الأمنية، لافتًا إلى أن أربعة أشخاص اعترضوا سبيله في منطقة باردو، وعمد أحدهم إلى تهديده بواسطة سكين وأجبروه على مرافقتهم إلى منزلهم، وسرقوا هاتفه الجوال ومبلغا ماليا قدره 105 دينار.

وأوضح أنهم طلبوا منه نزع ملابسه وقاموا بتصويره باستعمال هاتف جوال وتهديده بنشر صوره في حال تقديم شكاية ضدهم، لافتًا إلى أنهم طلبوا منه استهلاك مخدر الزطلة (حشيشة الكيف) وقرصا مخدرا، واعتدوا عليه بالضرب بعد رفضه ذلك، عبر لكمه وركله في كامل جسمه.

وعثرت الأجهزة الأمنية في تونس على المدعى عليهم وعلى هاتف جوال المتضرر ومجموعة أخرى من الهواتف الجوالة مجهولة المصدر.

 

تونس
اختطاف
لاعب كرة قدم
أوضاع مخلة

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10741
منذ 3 دقائق
الحمد لله انه ما خاف منهم و قدم شكواة للامن و تم القبض عليهم

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أحدث التعليقات

SSS
جعلك الجنة يبو متعب
ع. س. ع
ههههههه انة الواقع المرير لبنو فقر قصة حزينة يتوارثها الاجيال،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
سالم الدوسري ابن النادي ولن يذهب لغير الزعيم ونقول للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية
خالد ابن قحطان
نرى كثرة فصل الشباب والضغط عليهم من الشركات والمؤسسات
صراحه
في الهلال نجوم كبار اعتزلوا ونجوم انتقلوا وبقي الهلال زعيما ويحقق دائما البطولات

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