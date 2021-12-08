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هذا اللى يدور المشاكل
منذ 9 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15104
منذ ساعة
نصاب وممكن تنقلب عليه القضية،إذا حدث فالسيارة أي تلفيات،أوفي حال تعرض السائق لأي مشاكل مثل فزع أوخلافه..
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