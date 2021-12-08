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حسن الراهب: لو لعبت أمام وليد عبدالله سأسجل عشرات الأهداف

منذ 44 دقيقة
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حسن الراهب: لو لعبت أمام وليد عبدالله سأسجل عشرات الأهداف

ماجد محمد (صدى):
أثار حسن الراهب، مهاجم النصر السابق، الجدل بعد تصريحاته عن زميله وليد عبدالله.

وقال حسن الراهب: "اتمنى دائمًا أن ألعب ضد وليد عبدالله، حارس مرمى العالمي"، مؤكدًا أنه لو لعب أمام وليد عبدالله، سيسجل عشرات الأهداف؛ في إشارة إلى ضعف حارس مرمى العالمي الحالي.

وكان الراهب وعبدالله، قد تزاملا في نادي النصر، خلال الفترة من يناير 2017 إلى يوليو 2018، قبل أن يرحل الأول، عن الفريق، بينما الثاني مستمرًا داخل البيت النصراوي، حتى الآن.

ويعاني النصر في الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
وليد عبدالله
دوري المحترفين
حسن الراهب

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10354
منذ 36 دقيقة
حسناً ** حسناً ** لابأس ** !!! هههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

هلالي
والله يابعض الناس راح ياكلها الحقد والحسد على زعامة وعالمية الهلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
ماعليك منهم. اللي يفهم يفهم واللي مايفهم ، عساه مايفهم، ولايعرف وش يقول،رضا الناس غايه لاتدرك. ليه تبررين!!
kkkk
مبروك كبو عليه الملايين لقد صنع للبلد انجاز كبير نهدد به اعداء البلد
ABDALRHMANFF14
الله لا يوفقكم من شعب كل يوم أشوف جرائم في الهند ولا مرة ما شفت جرائم تعاون في قتل شخص
رااايق
حسناً ** حسناً ** لابأس ** !!! هههههههههههههههه

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