حسن الراهب: لو لعبت أمام وليد عبدالله سأسجل عشرات الأهداف

ماجد محمد (صدى):
أثار حسن الراهب، مهاجم النصر السابق، الجدل بعد تصريحاته عن زميله وليد عبدالله.
وقال حسن الراهب: "اتمنى دائمًا أن ألعب ضد وليد عبدالله، حارس مرمى العالمي"، مؤكدًا أنه لو لعب أمام وليد عبدالله، سيسجل عشرات الأهداف؛ في إشارة إلى ضعف حارس مرمى العالمي الحالي.
وكان الراهب وعبدالله، قد تزاملا في نادي النصر، خلال الفترة من يناير 2017 إلى يوليو 2018، قبل أن يرحل الأول، عن الفريق، بينما الثاني مستمرًا داخل البيت النصراوي، حتى الآن.
ويعاني النصر في الموسم الرياضي الحالي، حيث ودع حلم التتويج بلقب دوري أبطال آسيا، لأول مرة في تاريخه، مع احتلال المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.