بالفيديو.. الجمارك ترحب بمواطني سلطنة عمان مع افتتاح الطريق البري

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، فيديو ترحيبي بمواطني سلطنة عمان، مع افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين.
وتربط شبكة الطرق بسلطنة عمان، الطريق الجديد بالموانئ العمانية والمناطق الحرة والمطارات، مما سيسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.
وتبلغ مسافة الطريق 564 كيلو مترا ويرسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إذ يبدأ من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية،ويقلص الطريق زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى 6 ساعات.
وسيسهل الطريق حركة المرور وينقل المواطنين والمقيمين بين البلدين ويفتح آفاقا لوجستية واسعة لدعم مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.