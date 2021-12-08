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بالفيديو.. الجمارك ترحب بمواطني سلطنة عمان مع افتتاح الطريق البري

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. الجمارك ترحب بمواطني سلطنة عمان مع افتتاح الطريق البري

علي القحطاني (صدى):
أصدرت الجمارك السعودية، اليوم الأربعاء، فيديو ترحيبي بمواطني سلطنة عمان، مع افتتاح الطريق البري الرابط بين البلدين.

وتربط شبكة الطرق بسلطنة عمان، الطريق الجديد بالموانئ العمانية والمناطق الحرة والمطارات، مما سيسهم في تنشيط حركة النقل والبضائع وزيادة التبادل التجاري بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية.

وتبلغ مسافة الطريق 564 كيلو مترا ويرسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، إذ يبدأ من تقاطع طريق البطحاء إلى منفذ الربع الخالي على الحدود السعودية العمانية،ويقلص الطريق زمن الرحلة بين البلدين من 18 ساعة إلى 6 ساعات.

وسيسهل الطريق حركة المرور وينقل المواطنين والمقيمين بين البلدين ويفتح آفاقا لوجستية واسعة لدعم مختلف القطاعات التجارية والاقتصادية والسياحية والاستثمارية.

عمان
الجمارك
حركة المرور
الطريق البري

التعليقات

7UP
7UP عدد التعليقات : 3263
منذ 55 دقيقة
الفيديو راااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع

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أحدث التعليقات

SSS
جعلك الجنة يبو متعب
ع. س. ع
ههههههه انة الواقع المرير لبنو فقر قصة حزينة يتوارثها الاجيال،،، الآسيوية صعبة قوية
ع. س. ع
سالم الدوسري ابن النادي ولن يذهب لغير الزعيم ونقول للفقراوية،،، الآسيوية صعبة قوية
خالد ابن قحطان
نرى كثرة فصل الشباب والضغط عليهم من الشركات والمؤسسات
صراحه
في الهلال نجوم كبار اعتزلوا ونجوم انتقلوا وبقي الهلال زعيما ويحقق دائما البطولات

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