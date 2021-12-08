بالفيديو.. ليلى عبدالله ترد على السخرية بعد حديثها عن "كورنيش جدة"

أميرة خالد (صدى):
علقت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله على السخرية والانتقادات التي تعرضت لها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن حلبة كورنيش جدة خلال تغطيتها لفاعليات سباقات "فورمولا1" .
ونشرت الفنانة الشهيرة مقطع فيديو تبرر فيه خطأها قائلة، أنها قالت ما كتب لها مسبقا من المنظمين للحفل، لافتة إلى ان ما في الورق كان يقصد أنها كانت منطقة فارغة وليست صحراء كما قالت هي وخانها التعبير، مشيرة إلى انها لأول مرة تذهب إلى هناك ولا تعرف الكثير عن تلك المنطقة.
وكانت ليلى عبدالله، قد قالت فيديو بعد حضورها سباقات "فورمولا 1″، وقالت في الفيديو المصور:" الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر"، هي التصريحات التي جعلتها تنال قدرا كبيرا من السخرية.
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