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بالفيديو.. ليلى عبدالله ترد على السخرية بعد حديثها عن "كورنيش جدة"

منذ ساعة
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بالفيديو.. ليلى عبدالله ترد على السخرية بعد حديثها عن "كورنيش جدة"

أميرة خالد (صدى):
علقت الممثلة اللبنانية المقيمة في الكويت ليلى عبدالله على السخرية والانتقادات التي تعرضت لها من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد حديثها عن حلبة كورنيش جدة خلال تغطيتها لفاعليات سباقات "فورمولا1" .

ونشرت الفنانة الشهيرة مقطع فيديو تبرر فيه خطأها قائلة، أنها قالت ما كتب لها مسبقا من المنظمين للحفل، لافتة إلى ان ما في الورق كان يقصد أنها كانت منطقة فارغة وليست صحراء كما قالت هي وخانها التعبير، مشيرة إلى انها لأول مرة تذهب إلى هناك ولا تعرف الكثير عن تلك المنطقة.

وكانت ليلى عبدالله، قد قالت فيديو بعد حضورها سباقات "فورمولا 1″، وقالت في الفيديو المصور:" الحلبة بنيت في ثمانية أشهر، والمكان هذا كان كله صحراء، لكن بنوها وحفروا وحطوا بحر"، هي التصريحات التي جعلتها تنال قدرا كبيرا من السخرية.

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كورنيش جدة
فورمولا 1
ليلى عبدالله
فن ومشاهير

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2863
منذ 57 دقيقة
حطتها عالمنظمين علطول تصريفه
عالعموم يستاهلون عشان مايجيبون كل من هب و دب
رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10354
منذ 47 دقيقة
لكن بنوها وحفروا و (((حطوا بحر)))) *!!!!!!!!!!!!!!

كله كوم وحطوا بحر كوم ثاني **!!!

أجل حطوا بحر هااااه ** هههههههههههههههههه
قرم
قرم عدد التعليقات : 590
منذ 11 دقيقة
ماعليك منهم.
اللي يفهم يفهم واللي مايفهم ، عساه مايفهم، ولايعرف وش يقول،رضا الناس غايه لاتدرك.
ليه تبررين!!

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أحدث التعليقات

هلالي
والله يابعض الناس راح ياكلها الحقد والحسد على زعامة وعالمية الهلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
ماعليك منهم. اللي يفهم يفهم واللي مايفهم ، عساه مايفهم، ولايعرف وش يقول،رضا الناس غايه لاتدرك. ليه تبررين!!
kkkk
مبروك كبو عليه الملايين لقد صنع للبلد انجاز كبير نهدد به اعداء البلد
ABDALRHMANFF14
الله لا يوفقكم من شعب كل يوم أشوف جرائم في الهند ولا مرة ما شفت جرائم تعاون في قتل شخص
رااايق
حسناً ** حسناً ** لابأس ** !!! هههههههههههههههه

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