سيدة تثير الجدل: "زوجي خاتم بإصبعي وربيته علشان يخاف مني"

بيروت (صدى):
أحدثت تصريحات سيدة لبنانية في أحد البرامج التلفزيونية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفت نفسها بأنها "مسيطرة" و "تربي زوجها" مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.
وقالت السيدة سعاد قدور (أم لـ 8 أولاد) أنها تمكنت من السيطرة على زوجها في جميع أمور الحياة، مضيفة"ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا"
وتابعت السيدة أنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها، مبينة أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية.
وأضافت السيدة أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور.
وأشارت الزوجة أن الرجل لايؤتمن ، مضيفة أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول لا، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمني أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.