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سيدة تثير الجدل: "زوجي خاتم بإصبعي وربيته علشان يخاف مني"

منذ 51 دقيقة
853
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سيدة تثير الجدل: "زوجي خاتم بإصبعي وربيته علشان يخاف مني"

بيروت (صدى):
أحدثت تصريحات سيدة لبنانية في أحد البرامج التلفزيونية موجة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث وصفت نفسها بأنها "مسيطرة" و "تربي زوجها" مؤكدة أن زوجها مثل الخاتم بإصبعها منذ أن تزوجته.

وقالت السيدة سعاد قدور (أم لـ 8 أولاد) أنها تمكنت من السيطرة على زوجها في جميع أمور الحياة، مضيفة"ممنوع يروح ممنوع يجي.. من أول الطريق وريته العين البيضا"

وتابعت السيدة أنها تمنع زوجها من الذهاب إلى المقاهي والجلوس مع أصدقائه، وإذا أراد الخروج لا يذهب إلا معها، مبينة أنها قامت بتربية زوجها البالغ من العمر 50 عاما مثلما ربت أولادها الثمانية.

وأضافت السيدة أنها تأخذ مرتب زوجها بالكامل وتعطيه الحد الأدنى من المال الذي يحتاجه، حيث عملت على إخافته منذ أول يوم من زواجهما. بينما لا يمتلك الزوج هاتفا، فلا يتواصل الزوجان، ولا يقوم الزوج بشيء سوى الذهاب إلى العمل ثم الرجوع إلى المنزل بعد انتهاء العمل على الفور.

وأشارت الزوجة أن الرجل لايؤتمن ، مضيفة أن زوجها لا يستطيع أن يرفض أي أمر أو يقول لا، فدوره أن يعمل ويؤمن حياة زوجته وأولاده، كما أنها تتمني أن تتبع جميع السيدات نفس طريقتها مع أزواجهن.

التربية
الزوج
زوجة لبنانية
الخاتم

التعليقات

كلام مليان
كلام مليان عدد التعليقات : 804
منذ 25 دقيقة
كان الله في عون الرجل الغلبان من هذه النسره
محمد الفيفي
محمد الفيفي عدد التعليقات : 3
منذ 15 دقيقة
الله يكون في عونه
كيف صبر على العيش معها
اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
محمد الفيفي
محمد الفيفي عدد التعليقات : 3
منذ 15 دقيقة
الله يكون في عونه
كيف صبر على العيش معها
اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
قرم
قرم عدد التعليقات : 589
منذ 14 دقيقة
هذا مو غلبان، هذا غبي.
وهو اللي خلا نفسه في عذا الموقف المحرج.
ولكن يبدو ان زوجها تتملكه هذه المرأه بشي آخر ، ولا يستطيع الصبر عنه، فستغلت هذه النقطه لصالحها.

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أحدث التعليقات

صوت مكتوم
نفتخر بمثل هذه الامور ونفتخر بمنجزات الوطن وما حصل من تقدم باهي وخلق فرص وظيفية .لكن لماذا الكثير اصبح يستجدي لكي يعمل او لكي...
قرم
هذا مو غلبان، هذا غبي. وهو اللي خلا نفسه في عذا الموقف المحرج. ولكن يبدو ان زوجها تتملكه هذه المرأه بشي آخر ، ولا...
محمد الفيفي
الله يكون في عونه كيف صبر على العيش معها اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
محمد الفيفي
الله يكون في عونه كيف صبر على العيش معها اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
عابر سبيل
الاهلي ما ادري ايش يبغى من الدنيا ؟؟؟

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