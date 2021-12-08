5 أساتذة جامعيين يبتزون الطالبات جنسياً

مليكة فؤاد (صدى):
طالت فضحية أخلاقية 5 أساتذة جامعيين في المغرب بعد قيامهم باابتزاز الطالبات جنسياً مقابل إعطائهن درجات جيدة،
وسلطت وسائل إعلام الضوء على القضية على أثر نشر رسائل ذات طابع جنسي تبادلها أحد الأساتذة الجامعيين الملاحقين مع طالباته، على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومثل 4 من الاساتذة الجامعيين أمام القضاء المغربي، أمس بتهم الابتزاز الجنسي لطالبات مقابل إعطائهن درجات جيدة، في فضيحة غير مسبوقة تطال القطاع الجامعي في المغرب
ويواجه الأربعة تهم خطرة هي "الحض على الفجور" و"التمييز على أساس جنسي" و"العنف ضد النساء"، بحسب وكالة فرانس برس.
أما المتهم الخامس فموقوف وملاحق بتهمة "هتك العرض بالعنف" وهي تهمة أكثر خطورة، ومن المقرر أن يمثل، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة الجنائية