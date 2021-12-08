"الرشيدي": زين إذا وصل ترتيب النصر في الدوري إلى المركز الـ5 أو الـ6

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه سيكون من الجيد إذا وصل ترتيب نادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام إلى المركز الـ5 أو الـ6.
وأوضح عايد الرشيدي، أن أي مدرب تحكم عليه بعد مشاركته في 5 مباريات أي بعد مرور شهر كامل، لافتًا إلى أن إدارة النصر كان لديها الوقت لتأتي بمدرب جديد قبل مواجهة الغريم التقليدي الهلال لتفادي الخسارة.
وأشار الرشيدي إلى أن لو خسر النصر من الهلال فهي ليست مسألة مدرب جديد، مضيفًا أنه كان لابد من وجود مدرب بديل فور رحيل بيدرو، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".