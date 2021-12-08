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"الرشيدي": زين إذا وصل ترتيب النصر في الدوري إلى المركز الـ5 أو الـ6

منذ 5 ساعات
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"الرشيدي": زين إذا وصل ترتيب النصر في الدوري إلى المركز الـ5 أو الـ6

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي عايد الرشيدي، أنه سيكون من الجيد إذا وصل ترتيب نادي النصر في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا العام إلى المركز الـ5 أو الـ6.

وأوضح عايد الرشيدي، أن أي مدرب تحكم عليه بعد مشاركته في 5 مباريات أي بعد مرور شهر كامل، لافتًا إلى أن إدارة النصر كان لديها الوقت لتأتي بمدرب جديد قبل مواجهة الغريم التقليدي الهلال لتفادي الخسارة.

وأشار الرشيدي إلى أن لو خسر النصر من الهلال فهي ليست مسألة مدرب جديد، مضيفًا أنه كان لابد من وجود مدرب بديل فور رحيل بيدرو، بحسب تصريحاته لبرنامج "الحصاد الرياضي" على قناة "24 الرياضية".

 

 

النصر
الهلال
دوري المحترفين
عايد الرشيدي

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 896
منذ ساعة
دحدر يامدحدر

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أحدث التعليقات

الرمز
يا.....kkkk نعم زعيم اسيا الازرق العالمي اكبر من النصر وحمدالله..........النصر قبلك علمي لاكنكم لاتحبون الحقيقه يا متعصبين,,,,,,,,,,,,,,,,,
ابو محمد
وكيف يكون حصولها على وظيفة اشبه بالمعجزة وهي مهندسة والبلد يعج بمئات الالاف من المهندسين الوافدين ؟
امال
يامال الجنه يابو متعب حبيب الشعب
قرم
مبين والله خشنك مايل من تحت. بالبتك ساكته بس. كان الفنان عايض يوسف، قد نشر قبل أيام مجموعة من الصور، برفقة زوجته الفنانة هبة...
محمد محماس الحبابي القحطاني
اسأل الله ان يشفيه ويعافيه ويرفع عنه لاباس عليك طهورا ان شاءالله الله يردك لأحبابك سالما معافى

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