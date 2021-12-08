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بالفيديو.. المالكي: حمد الله لست لاعب كبير

منذ ساعة
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بالفيديو.. المالكي: حمد الله لست لاعب كبير

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عبدالله المالكي على أن المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السابق لست لاعب كبير كما يقول البعض.

وقال الإعلامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " حمد الله لست لاعب كبير حيث أنه لم يكن مميز على مستوى الأداء والانضباط.

وأضاف : لكن إذا سنتحدث عنه فنيًا فسنضيع الوقت في الحديث عنه، حمد الله سلوكيا لم يكن منضبط وهذا سلوك في اللاعب وليس للنصر علاقة به، مؤكدًا أن فريق الهلال كان سيرفضه.

وتابع أنه يثير المشاكل دائما مع منتخب بلاده، ويفتعل المشاكل في كل فريق ينضم إلى، مشيرًا إلى النصر كان صبورًا عليه وجعل حمد الله في مكانه أكبر منه.

 

النصر
الهلال
المالكي
حمد الله
عبد الله المالكي

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10349
منذ 34 دقيقة
ماهي مشكلة تقدر تعبر عن نفسك شوي وتقول رأيك الشخصي **!! هههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العليم،، للأسف يا زمان العجايب وش بعد ماظهر..
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
الشمالي الجنوبي
وين ها الكلام من أول ..؟؟!! كلهم مطبلين .. لاعبين قدامى مثل هذا الشخص .. اعلام ,, من عميدهم حتى أم زكي الى ببااااي...
رااايق
خلاص اللاعب راح *** ولا فيكم عقدة لازم تجيبون طاري النصر بكل شي سواءً كان زين ولا شين ** ولا خايفين أن حمدالله يرجع...

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