بالفيديو.. المالكي: حمد الله لست لاعب كبير

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي عبدالله المالكي على أن المغربي عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السابق لست لاعب كبير كما يقول البعض.
وقال الإعلامي خلال حديثه في برنامج " الحصاد الرياضي " حمد الله لست لاعب كبير حيث أنه لم يكن مميز على مستوى الأداء والانضباط.
وأضاف : لكن إذا سنتحدث عنه فنيًا فسنضيع الوقت في الحديث عنه، حمد الله سلوكيا لم يكن منضبط وهذا سلوك في اللاعب وليس للنصر علاقة به، مؤكدًا أن فريق الهلال كان سيرفضه.
وتابع أنه يثير المشاكل دائما مع منتخب بلاده، ويفتعل المشاكل في كل فريق ينضم إلى، مشيرًا إلى النصر كان صبورًا عليه وجعل حمد الله في مكانه أكبر منه.