الروقي لـ "حمدالله" بعد رسالته الوداعية: تحدث باحترام عن رئيس ناديك ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي فهد الروقي لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمدالله ، وذلك بعد رسالته الوداعية للنصر والجمهور حيث شكر جميع الإداريين خلالها في النادي باستثناء الرئيس الحالي مسلي آل معمر.
وقال الروقي "حمدالله قام بافتعال مشاكل في عهد سعود سويلم وصفوان السويكت ومسلي آل معمر ، ولو كان الاعب اللاعب منضبط لعرفنا أن الإدارة قصرت في واجباتها وأخرجت اللاعب عن طوره ".
ونصح الروقي ، لاعب النصر السابق التحدث باحترام عن مسلي آل معمر ، مؤكدا أن عبدالرزاق حمدالله لديه مشاكل في كل محطة في حياته وليس مع النصر فقط.
كان اللاعب نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة وداعية للنصر وجمهوره، وقد شكر جميع الإداريين في النادي باستثناء الرئيس الحالي مسلي آل معمر، إذ لم يُشر له في كلماته لا من قريب ولا من بعيد.
وأعلنت إدارة النصر قبل أسبوعين إنهاء عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة.