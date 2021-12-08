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الروقي لـ "حمدالله" بعد رسالته الوداعية: تحدث باحترام عن رئيس ناديك ( فيديو)

منذ ساعة
1673
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الروقي لـ "حمدالله" بعد رسالته الوداعية: تحدث باحترام عن رئيس ناديك ( فيديو)

ماجد محمد (صدى):
هاجم الإعلامي الرياضي فهد الروقي لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمدالله ، وذلك بعد رسالته الوداعية للنصر والجمهور حيث شكر جميع الإداريين خلالها في النادي باستثناء الرئيس الحالي مسلي آل معمر.

وقال الروقي "حمدالله قام بافتعال مشاكل في عهد سعود سويلم وصفوان السويكت ومسلي آل معمر ، ولو كان الاعب اللاعب منضبط لعرفنا أن الإدارة قصرت في واجباتها وأخرجت اللاعب عن طوره ".

ونصح الروقي ، لاعب النصر السابق التحدث باحترام عن مسلي آل معمر ، مؤكدا أن عبدالرزاق حمدالله لديه مشاكل في كل محطة في حياته وليس مع النصر فقط.

كان اللاعب نشر عبر حسابه الرسمي على إنستجرام رسالة وداعية للنصر وجمهوره، وقد شكر جميع الإداريين في النادي باستثناء الرئيس الحالي مسلي آل معمر، إذ لم يُشر له في كلماته لا من قريب ولا من بعيد.

وأعلنت إدارة النصر قبل أسبوعين إنهاء عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله لأسباب وصفتها بالقانونية والمشروعة.

النصر
فهد الروقي
حمد الله
مسلي آل معمر

التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10349
منذ 12 دقيقة
خلاص اللاعب راح *** ولا فيكم عقدة لازم تجيبون طاري النصر بكل شي سواءً كان زين ولا شين ** ولا خايفين أن حمدالله يرجع ( جايب لكم الرعب حتى وهو مو موجود )**!! ههههههههههه
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 173
منذ 4 دقائق
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
سعيد الهلالي
سعيد الهلالي عدد التعليقات : 173
منذ 4 دقائق
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم

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أحدث التعليقات

واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العليم،، للأسف يا زمان العجايب وش بعد ماظهر..
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
الشمالي الجنوبي
وين ها الكلام من أول ..؟؟!! كلهم مطبلين .. لاعبين قدامى مثل هذا الشخص .. اعلام ,, من عميدهم حتى أم زكي الى ببااااي...
رااايق
خلاص اللاعب راح *** ولا فيكم عقدة لازم تجيبون طاري النصر بكل شي سواءً كان زين ولا شين ** ولا خايفين أن حمدالله يرجع...

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