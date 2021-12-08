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رجل يحرق جثتي زوج وابنة عشيقته

منذ 56 دقيقة
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رجل يحرق جثتي زوج وابنة عشيقته

القاهرة (صدى):
شهدت مصر جريمة قتل مروعة، نفذها رجل بحق زوج وابنة سيدة جمعته بها علاقة آثمة.

وكان المجني عليه قد علم بعلاقة غير مشروعة تربط بين زوجته وآخر، لكنه لم يبد أي رد فعل، سوى مواجهة المتهم ومساومته على تقاضي مبالغ مالية منه مقابل عدم فضحه.

واعتاد الزوج طلب وتقاضي أموال من العشيق، مقابل صمته، حتي فاض الكيل بالأخير، فقرر التخلص منه وقتله، وابنته حرقًا.

وفي وقت نوم المجني عليه، تسلل الجاني لشقته وباغته بعدة ضربات على الرأس، حتى فارق الحياة، ولما همّ بالهروب، ساق القدر الطفلة في طريقه وشاهدته وهو ينهي حياة والدها، لينهال على رأسها بالقطعة الحديدية، حتى فارقت الحياة أيضا، ثم أشعل النيران في جثتها وجثة والدها.

وألقت الشرطة القبض على الجاني، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نتيجة ابتزاز المجني عليه له والتحصل منه على مبالغ مالية مقابل السكوت عن علاقة آثمة جمعته بزوجته.

مصر
قتل
منوعات
علاقة اثمة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55768
منذ 32 دقيقة
اوكي

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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