يوسف خميس: "النصر ترك لحمدالله الحبل على الغارب"

ماجد محمد (صدى):
أكد لاعب النصر السابق يوسف خميس، أن إدارة نادي النصر هي السبب في تجاوزات مهاجم الفريق السابق عبد الرزاق حمدالله.
وقال خميس: "الخطأ والعيب منه فينا، مثال لو ابنك فلذة كبدك، إذا دلعته وأعطيته كل شيء بعد ذلك ما تقدر تعدله، ولما يكبر هيتمرد عليك والسبب أنت".
وتابع: "للأسف كل طلبات حمدالله كانت مجابة، وعقده كان خرافيًا، ولو كان لعب في الهلال أو أي نادي لم يكن سيحصل على كل تلك الامتيازات دون الالتزام باللوائح".
وأضاف: "إدارة النصر تركت الحبل على الغارب لحمدالله، لكن نقول له شكرًا، قدمت وأخذت 3 أضعاف راتبك".
وكان حمدالله قد صرح مؤخرا بتصريحات مثيرة للجدل، رأى البعض أنها تحمل تحريضا ضد إدارة النصر، قائلا: "اعلموا أنكم في القلب، أنا الآن غادرت النادي لكن لي عودة يوما ما إن شاء الله وفقكم الله وأعانكم على الجاي".
يذكر أن إدارة نادي النصر أعلنت عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع حمدالله، موضحة أن إنهاء التعاقد تم بسبب قانوني مشروع وبحسب لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم.