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مواطنه تسخر خبرتها لصناعة مستلزمات الإبل

منذ 3 ساعات
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مواطنه تسخر خبرتها لصناعة مستلزمات الإبل

نايف السالم (صدى):

سخرت المواطنة بتلاء الدوسري خبرتها التي امتدت على مدار 30 عاماً متواصلة لصناعة مستلزمات الإبل، حيث ارتبطت مهنتها بالخيط والإبرة في (حياكة السدو).

وتعمل الدوسري التي تبلغ من العمر ستين عاما من خلال مشاركتها في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل على تعريف زوار المهرجان بتراث الوطن من خلال حرف مختلفة تمثلت في (نسج الصوف، والغزل، وحياكة السدو)، صانعة وجهاً مشرفاً للمرأة السعودية.

وعبرت الدوسري عن فخرها بمهنتها في كسب الرزق الحلال، وذلك في مجال المستلزمات والصناعات المتعلقة بالإبل، والمحافظة على هذا التراث العربي العريق.

يذكر أن فعاليات مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السادسة أظهرت أوجه التراث الشعبي المختلفة، لما تمثله من إبداع إنساني تراثي عريق لأبناء هذا الوطن على مدار أجيال سابقة، إضافة إلى أنها عنصر جذب جماهيري للزائرين والمهتمين بهذا القطاع.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل
بتلاء الدوسري
حياكة السدو

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55769
منذ 57 دقيقة
الله يوفقها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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