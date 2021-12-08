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فتاة تقاضي أمها بسبب سيارة

منذ 3 ساعات
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فتاة تقاضي أمها بسبب سيارة

أبوظبي (صدى):
أقامت فتاة دعوى قضائية ضد والدتها، في الإمارات، مطالبة باسترجاع سيارتها التي سلمتها لها، وسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها.

وأفادت الفتاة في دعواها بأنها سلمت سيارتها إلى والدتها، لكنها قادت السيارة بتهور ولم تهتم بالمخالفات التي تراكمت عليها بقيمة 9600 درهم، تم تقييدها باسمها على أساس أن السيارة مسجلة باسمها.

وأشارت إلى أنها حاولت مع أمها أن ترجع لها سيارتها وتسدد المخالفات المرورية المتسببة فيها بشكل ودي، لكنها رفضت، ما دفعها إلى رفع الدعوى ضدها.

وقضت المحكمة بإلزام الأم بتسليم السيارة لابنتها، ودفع 9600 درهم قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.

مخالفات مرورية
منوعات
الامارات
محكمة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55768
منذ 51 دقيقة
يبدو ان الام متهوره جدا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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