فتاة تقاضي أمها بسبب سيارة

أبوظبي (صدى):
أقامت فتاة دعوى قضائية ضد والدتها، في الإمارات، مطالبة باسترجاع سيارتها التي سلمتها لها، وسداد قيمة المخالفات المرورية التي ارتكبتها.
وأفادت الفتاة في دعواها بأنها سلمت سيارتها إلى والدتها، لكنها قادت السيارة بتهور ولم تهتم بالمخالفات التي تراكمت عليها بقيمة 9600 درهم، تم تقييدها باسمها على أساس أن السيارة مسجلة باسمها.
وأشارت إلى أنها حاولت مع أمها أن ترجع لها سيارتها وتسدد المخالفات المرورية المتسببة فيها بشكل ودي، لكنها رفضت، ما دفعها إلى رفع الدعوى ضدها.
وقضت المحكمة بإلزام الأم بتسليم السيارة لابنتها، ودفع 9600 درهم قيمة المخالفات المرورية، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات.