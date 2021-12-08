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شاهد.. سفير اليابان يعلم زميله الضرب بالخمسة في تبوك

منذ يوم
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شاهد.. سفير اليابان يعلم زميله الضرب بالخمسة في تبوك

تبوك (صدى):
ظهر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، أثناء تناوله المفطح في تبوك، بيده، وذلك بعد تجربته السابقة برفقة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.

ونشر السفير الياباني مقطع فيديو أثناء تناول المفطح قائلا: "لقد دعيت إلى تناول العشاء في المطعم التراثي في تبوك وتناولت المفطح، وحاولت أن أنقل لزميلي الياباني الذي رافقني للعشاء ما تعلمته سابقًا عن الضرب بالخمسة".

يذكر أنه قبل نحو شهرين كان "فوميو إيواي"، قد حاول تقليد محافظ شقراء أثناء تناول "المفطح" قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام".

تبوك
سفير اليابان
فوميو إيواي
المفطح

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15107
منذ دقيقتين
نعم ياسعادة السفير،لقد قال أحد الشعراء وقوله راجع له أي الشاعر :-
((اضرب بخمسك لا تأكل بملعقةٍ *** إن الملاعق للنعماء كفرانُ)).

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أحدث التعليقات

وافي
رحمة الله عليهم واسكنهم فسيح جنانة ايام الرجال
واضح ***وصريح
نعم ياسعادة السفير،لقد قال أحد الشعراء وقوله راجع له أي الشاعر :- ((اضرب بخمسك لا تأكل بملعقةٍ *** إن الملاعق للنعماء كفرانُ)).
كلام مليان
راجع لقدام ههههههه جاي من زريبه غنم المعفن وبيعلم صحفيين خبرة ويحملون ماجستير في الاعلام المهنه وهو ابو راس حتى ابتدائي مامعه من راعي...
كلام مليان
حتى الطائي ما يبي السومه يا طحلبي انبطاحي بس كيف البوليفارد دسموا جيوبكم القرنبع هههههههههه
واضح ***وصريح
رحمك الله يابو بندر،وأسكنك جنات النعيم..

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