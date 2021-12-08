شاهد.. سفير اليابان يعلم زميله الضرب بالخمسة في تبوك

تبوك (صدى):
ظهر السفير الياباني لدى المملكة فوميو إيواي، أثناء تناوله المفطح في تبوك، بيده، وذلك بعد تجربته السابقة برفقة محافظ شقراء عادل بن عبدالله البواردي.
ونشر السفير الياباني مقطع فيديو أثناء تناول المفطح قائلا: "لقد دعيت إلى تناول العشاء في المطعم التراثي في تبوك وتناولت المفطح، وحاولت أن أنقل لزميلي الياباني الذي رافقني للعشاء ما تعلمته سابقًا عن الضرب بالخمسة".
يذكر أنه قبل نحو شهرين كان "فوميو إيواي"، قد حاول تقليد محافظ شقراء أثناء تناول "المفطح" قائلا: "جربت تناول المفطح بالخمسة في وجبة الغداء واستعنت بنصائح من سعادة المحافظ حتى أجيد تناول الطعام".