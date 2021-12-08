دراسة: الرجال ينشرون كورونا أكثر من النساء

واشنطن (صدى):
توصلت دراسة أمريكية حديثة، إلى أن الرجال ينشرون جزيئات فيروس كورونا بشكل متكرر أكثر من النساء أو الأطفال.
وبدأت الدراسة التي أجراها باحثون في جامعة ولاية كولورادو الأمريكية، في محاولة لمعرفة ما يمكن أن يفعله العاملون في الفنون المسرحية لتسهيل العودة الآمنة.
وشارك أكثر من 75 شخصا، من العاملين في الفنون المسرحية، في الدراسة التي أُجريت إلى حدٍ كبير في غرفة تُستخدم لاختبار الجسيمات في الهواء.
وأوضح الأستاذ في قسم الهندسة الميكانيكية، بجامعة ولاية كولومبيا جون فولكنز، الذي أشرف على الدراسة، أن "البالغين يميلون إلى إطلاق جزيئات أكثر من الأطفال"، وأن "السبب الذي يجعل الرجال يميلون إلى إطلاق المزيد من الجزيئات هو أن لديهم رئتين أكبر".