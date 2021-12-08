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منصور آل سليم يحرز أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية

منذ 9 ساعات
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منصور آل سليم يحرز أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية

طلال الغامدي (صدى):
حقق منصور آل سليم، أمس الثلاثاء، أول ميدالية للمملكة في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، المقامة في طشقند الأوزبكية.

وتمكن منصور آل سليم من الفوز بالميدالية الذهبية وزن 118 كغم، وذهبت الميدالية الفضية إلى آرلي تشونتي من كازاختسان، وتستمر منافسات البطولة، حتى 17 ديسمبر المقبل.

ومن جانبه بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لآل سليم، قائلا: "أبارك للربّاع السعودي البطل منصور آل سليم تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار".

وأضاف سموه: "إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".

رفع الاثقال
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة
منصور ال سليم
بطولة العالم لرفع الأثقال

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 893
منذ 13 دقيقة
مبروك كبو عليه الملايين لقد صنع للبلد انجاز كبير نهدد به اعداء البلد

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أحدث التعليقات

هلالي
والله يابعض الناس راح ياكلها الحقد والحسد على زعامة وعالمية الهلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
ماعليك منهم. اللي يفهم يفهم واللي مايفهم ، عساه مايفهم، ولايعرف وش يقول،رضا الناس غايه لاتدرك. ليه تبررين!!
kkkk
مبروك كبو عليه الملايين لقد صنع للبلد انجاز كبير نهدد به اعداء البلد
ABDALRHMANFF14
الله لا يوفقكم من شعب كل يوم أشوف جرائم في الهند ولا مرة ما شفت جرائم تعاون في قتل شخص
رااايق
حسناً ** حسناً ** لابأس ** !!! هههههههههههههههه

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