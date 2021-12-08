منصور آل سليم يحرز أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية

طلال الغامدي (صدى):
حقق منصور آل سليم، أمس الثلاثاء، أول ميدالية للمملكة في بطولة العالم لرفع الأثقال للكبار، المقامة في طشقند الأوزبكية.
وتمكن منصور آل سليم من الفوز بالميدالية الذهبية وزن 118 كغم، وذهبت الميدالية الفضية إلى آرلي تشونتي من كازاختسان، وتستمر منافسات البطولة، حتى 17 ديسمبر المقبل.
ومن جانبه بارك وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل لآل سليم، قائلا: "أبارك للربّاع السعودي البطل منصور آل سليم تحقيقه أول ذهبية في تاريخ رفع الأثقال السعودية في بطولة العالم لرفع الأثقال فئة الكبار".
وأضاف سموه: "إنجازات تتوالى وطموح لا يتوقّف بفضل الله ثم دعم قيادة وطننا".