الكويت.. إخلاء سبيل حسين المعتوق بعد تحقيق في "تمويل حزب الله"

خالد الظفيري (صدى):
أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل الأمين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق، وذلك بعد يوم من استدعائه للتحقيق في قضية تمويل حزب الله اللبناني الإرهابي.
وكانت النيابة قد وجهت أسئلة للمعتوق حول أن عددا من المتهمين بإرسال تبرعات لحزب الله قالوا إنهم يعرفون ويتواصلون معه، ليرد المعتوق إنه رجل دين معروف والجميع يتواصلون معه، بحسب وسائل إعلام كويتية.
يذكر أن النيابة العامة الكويتية أوقفت 8 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله اللبناني الإرهابي، الشهر الماضي، وقررت بعد أيام استمرار حجز 18 متهما في القضية ذاتها.