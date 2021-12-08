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الكويت.. إخلاء سبيل حسين المعتوق بعد تحقيق في "تمويل حزب الله"

منذ 5 ساعات
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الكويت.. إخلاء سبيل حسين المعتوق بعد تحقيق في "تمويل حزب الله"

خالد الظفيري (صدى):
أخلت النيابة العامة الكويتية، سبيل الأمين العام للتحالف الإسلامي الشيخ حسين المعتوق، وذلك بعد يوم من استدعائه للتحقيق في قضية تمويل حزب الله اللبناني الإرهابي.

وكانت النيابة قد وجهت أسئلة للمعتوق حول أن عددا من المتهمين بإرسال تبرعات لحزب الله قالوا إنهم يعرفون ويتواصلون معه، ليرد المعتوق إنه رجل دين معروف والجميع يتواصلون معه، بحسب وسائل إعلام كويتية.

يذكر أن النيابة العامة الكويتية أوقفت 8 أشخاص بتهمة تمويل حزب الله اللبناني الإرهابي، الشهر الماضي، وقررت بعد أيام استمرار حجز 18 متهما في القضية ذاتها.

الكويت
حزب الله
حسين المعتوق
تمويل حزب الله

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55769
منذ 25 دقيقة
المفروض يتم اعتقاله لان اجابته خبيثه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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