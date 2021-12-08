نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة

منذ 11 ساعة
13887
2
بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة

علي القحطاني (صدى):
سرد المواطن يحي عسيري قصته حيث تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة.

وأوضح أنه دفع عدة أقساط لأحد البنوك، لافتا إلى أنه طلب جدولة آخر دفعة من الأقساط، وأنه بعدما دفع الأموال جاء له أشعار على هاتفه بأن عليه نقل المركبة، فتواصل مع البنك، وأبلغوه أن عليه أن يتوجه للفحص الدوري، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأشار إلى أنه بعدما نفذ كل تعليمات البنك توجه لأخذ السيارة، ونقلت ملكية السيارة باسمه في عام 2010، لكنه تفاجأ قبل عدة أيام بأن البنك سحبوا من حسابه أكثر من 14 ألف ريال، مضيفا أنه قدم العديد من الشكاوى إلا أنهم سردوا له أسباب غير مقنعة، وأبلغوه أن العقد الذي يمتلكه غير صحيح.

سيارة
بنوك
بنك
الفحص الدوري
ملكية سيارة

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55774
منذ ساعتين
يقيم دعوى على البنك ويثبت تسديده للاقصاد
faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2860
منذ 43 دقيقة
دام الشغله وراها بنك الله يكون في عونك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

صوت مكتوم
نفتخر بمثل هذه الامور ونفتخر بمنجزات الوطن وما حصل من تقدم باهي وخلق فرص وظيفية .لكن لماذا الكثير اصبح يستجدي لكي يعمل او لكي...
قرم
هذا مو غلبان، هذا غبي. وهو اللي خلا نفسه في عذا الموقف المحرج. ولكن يبدو ان زوجها تتملكه هذه المرأه بشي آخر ، ولا...
محمد الفيفي
الله يكون في عونه كيف صبر على العيش معها اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
محمد الفيفي
الله يكون في عونه كيف صبر على العيش معها اغلب الرجال اللي متزوجين مثل النوعية ذي مايطول معها
عابر سبيل
الاهلي ما ادري ايش يبغى من الدنيا ؟؟؟

أخر الأخبار

مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر
مواصفات وسعر هاتف آيفون iPhone SE 3 المنتظر
منذ 15 دقيقة 1215
بالفيديو.. شاعر إماراتي يحتفي بزيارة ولي العهد للإمارات
بالفيديو.. شاعر إماراتي يحتفي بزيارة ولي العهد للإمارات
منذ 21 دقيقة 1330
علماء يلتقطون أول صورة لمتحور "أوميكرون"
علماء يلتقطون أول صورة لمتحور "أوميكرون"
منذ 31 دقيقة 1498
فولكس فاغن تكشف أبرز مواصفات سيارة Sagitar الجديدة
فولكس فاغن تكشف أبرز مواصفات سيارة Sagitar الجديدة
منذ 36 دقيقة 1296
إسقاط مسيّرتين وإعطاب 5 آليات عسكرية حوثية جنوب مأرب
إسقاط مسيّرتين وإعطاب 5 آليات عسكرية حوثية جنوب مأرب
منذ 40 دقيقة 1432
حالف إنه يفوز في السباق
حالف إنه يفوز في السباق
منذ 46 دقيقة 429
سيدة تثير الجدل: "زوجي خاتم بإصبعي وربيته علشان يخاف مني"
سيدة تثير الجدل: "زوجي خاتم بإصبعي وربيته علشان يخاف مني"
منذ 51 دقيقة 850
بالصور.. افتتاح طريق الربع الخالي بين المملكة وسلطنة عُمان
بالصور.. افتتاح طريق الربع الخالي بين المملكة وسلطنة عُمان
منذ 56 دقيقة 1972
القبض على شاب قطع رأس شقيقته بمساعدة والدتهما
القبض على شاب قطع رأس شقيقته بمساعدة والدتهما
منذ ساعة 735
أعراض إصابة الأطفال بالسعال الديكي
أعراض إصابة الأطفال بالسعال الديكي
منذ ساعة 1372