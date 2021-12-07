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النمر يطرح سؤالا على الممرضات:" هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث!"

منذ يوم
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النمر يطرح سؤالا على الممرضات:" هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث!"

علي القحطاني (صدى):
طرح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، السؤال الصعب على الممرضات بشأن حقن الدواء مباشرة.

وقال خالد النمر:"سؤال للممرضات: رأيت ممرضة في مستوصف أهلي تحقن الدواء مباشرة باختراق جدار العلبة البلاستيكية للمحلول المحلي المُعَلَّق وليس من خلال غطاء العلبة المخصص لذلك !! 8 mg dexamethasone in 200cc NS drip".

وتابع استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين:"هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث؟".

وتباينت الردود وجاءت كالتالي فقال شخص:" اللي سوته غاط مستهترة الصحيح تشيل الغطاء اللي به حلقة وتحط مباشرة بالغطاء المطاطي اللي على قارورة المحلول"، بينما قال آخر:" اللي عملته خطا فادح و لا يقبل يا دكتور خالد و المفروض تحاسب عليها و يتم انذارها لما قامت به من خطأ".

الدواء
الممرضات
غطاء
خالد النمر
حقن
التمريض الحديث

التعليقات

القرشي
القرشي عدد التعليقات : 3322
منذ يوم
عندما كنت منوم في العناية المركزة في احد المستشفيات الكبيرة المشهور
بسبب جلطة اتعرضت لها في القلب شفت هذا الفعل من كذا ممرضة تقوم
بفعله تكاسلآ منهم حتى لايقوموا بفتح العلبة وقمت بإبلاغ إدارة المستشفى
عنهن وتم ايقافهن ومعاقبتهن على ذلك الفعل الخاطيء جزاهم الله خير .
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 471
منذ يوم
ذهبت لمستشفى عسير المركزي بمدينة أبها ..
قبل حوالي أسبوعين تقريبا ..
لكي أتبرع بالدم .. بناء على توجيه مجموعة أطباء ..
تقريبا .. أربعه .. أو خمسة أطباء ..
يشيرون علي بالتبرع بالدم ..
وذلك بعد أن عملت تحليل للدم على حسابي الخاص
لدى مختبر معتمد ,
المهم .. توجهت لبنك الدم .. وأعطينهم نتائج التحليل ..
وأخبرتهم أنني أتيت لكي أتبرع بناء على توصيات أربعة أو خمسة من الأطباء
وذلك بسبب إرتفاع نسبة الهمقلوبين في الدم ..
أخذت المسئولة عن المختبر أوراقي .. وألقت نظرة عليها ..
ثم أعادتها إلي .. وأخبرتني أنها ستعمل لي سحب للدم فزعة منها ..
لأن الأنظمه تقتضي أن أحضر تحويلا لبنك الدم ..
أبديت لها إستغرابي ..
فلم يسبق لي على مدى عمري وكثرة تبرعاتي للدم أن أحضرت تحويلا
أو طلب مني إحضار تحويل لهذا الأمر ..
المهم ..
إنتظرت وقتا .. ثم طلب مني الصعود على السرير لأخذ الدم ..
صعدت على السرير ..
وأتت ممرضة فلبينيه .. ( أضنها تعمل جزارة .. أو ميكانيكيه )
كان تعاملها معي غير مقبول ..
وذلك من خلال طريقة لوي يدي .. وإدخال الإبرة في يدي ..
والبحث عن عروق الدم ..
وبعد تقريبا أربع أو خمس محاولات في إدخال الأبر ( مقاس نص بوصه ) ( تشبيها لكبر حجمها ) .. في يدي
ومايشكل ذلك من ألام لمريض كبير في السن .. ويعاني من أمراض مزمنه ..
تم التوصل للعرق .. وبدأ الدم في الخروج ..
مرت لحظات سريعه .. وأخبروني بالإنتهاء من سحب الدم ..
فتعجبت من السرعة .. وسألتهم :
كم سحبتم مني ..!!؟؟
أفادوني .. أنهم سحبوا مني 100 مل ..
فأبديىت لهم إنزعاجي لهذا الأمر ..
وأخبرتهم أنني في مامضى .. كان وزني أقل بكثير من الأن
وكنت أتبرع ب 450 مل ..
والأن لم يأخذوا مني سوى 100 مل .. !!؟؟
لماذا ..؟؟
فأفادوني أن أحضر الأسبوع القادم .. وسوف يسحبون مني ..
طيب .. والأن .. لماذا لا تسحبوا مني زيادة .. طالما أنني حضرت
فكانت إجاباتهم غير مقنعه ..
بسبب أن الوريد .........!!!!ّ؟؟؟؟؟؟
بصراحه .. كلام غير مفهوم ,, وغير مقنع ..
حاولت فيهم أن يتراجعوا عن هذا الأمر .. ويستمروا في سحب الدم
ولكن .. الأمر كان قد صدر .. ولايمكن التراجع فيه ..
توجهت لمدير شئون المرضى .. وأبديت له إنزعاجي من تعاملهم معي
كان المدير لطيفا جدا ..
طيب خاطري بكلامه .. وحسن إستقباله وتفهمه لي ..
ثم رفع السماعة ..وأتصل ..
وبعد ان وضع سماعة الهاتف .. أفادني أنهم سحبوا مني 200 مل ......!!!!؟؟؟؟؟
ثم عقب على موضوع الوريد ..
قلت له : كيف يقولون لك إنهم سحبوا مني 200 مل .. ويقولوا لي إنهم سحبوا مني 100 مل .. !!؟؟
عجيب هذا التناقض ..!!؟؟
والأمر الأخر .. والذي أشغلوني به الوريد ..
ماذا به الوريد ..
لكن من خلال الأحداث وطريقة تعاملهم معي ..
شعرت أن هناك أمر مخفي لم أعرفه .. ولكني فهمته
لأنني أتعرض لمثل هذه المواقف والتصرفات .. وفي أكثر من موقع ..

بعد أن خرجت من مستشفى عسير ..
وتحديدا من بنك الدم ..
توجهت للمركزلصحي التابع للحي الذي أسكنه ..
وقابلت الأطباء المسئولين ..طبيبتين ..
وطلبت منهما إعطائي تحويلا لبنك الدم لكي يأخذوا تبرعا بالدم مني .. ....أخ
نظر الأطباء إلى بعضهم ..
وإستغربوا طلبي هذا ..
وأخذت إحدى الطبيبتي أوراقي .. وغابت عنا لحظات ..
وعادت تفيدني أن التبرع بالدم ليس له تحويل .. ولايوجد لديهم أوراق للتحويل لبنك الدم ..!!؟؟
فأكدت لها كلامها ..
وذلك أن أربعة .. أو خمسة من الأطباء الذين طلبوا مني التبرع بالدم ..
لم يتطرقوا لذكر التحويل لبنك الدم .. ولم يطلبوا مني ذلك ..
وحينما أفهمتها أن المسئولين في بنك الدم طلبوا مني إحضار تحويل لبنك الدم لكي أتبرع ..
فأبدوا إستغرابهم ..

عش رجبا .. ترى عجبا .
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ يوم
وي از آر نيد لوقفة تأمل ومحاسبة الذات....
لماذا الفرنجه تندر عندهم الاخطاء..
وهي عندنا بالمغرااااااف....؟
هل من مجيب..؟
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 14
منذ يوم
اسأل الدلخ ان كنت لا تعلما....
فهوان السؤال لمرةً اهون من هوان الجهالة الف مرررةً...
من فهم هذه الكلمات فليشرحها...؟
ع ل ي
ع ل ي عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
مستشفى عسير من اعفن المستشفيات من تعاملهم السيئ كنك تشحتهم او كنك داخل بيت واحد منهم
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55791
منذ ساعة
المفروض تتم مسائلة الممرضه قد يكون لا تعرف الطريقه الصحيحه

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك . اللي تعرفه افضل من اللي ما تعرفه
ابو عمار
هذه تعتبر دعوة لتعدد لزيادة الانجاب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
هههههههههههههههه سيده بالاحمر
ابو عمار
اوكي

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