النمر يطرح سؤالا على الممرضات:" هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث!"

علي القحطاني (صدى):
طرح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، السؤال الصعب على الممرضات بشأن حقن الدواء مباشرة.
وقال خالد النمر:"سؤال للممرضات: رأيت ممرضة في مستوصف أهلي تحقن الدواء مباشرة باختراق جدار العلبة البلاستيكية للمحلول المحلي المُعَلَّق وليس من خلال غطاء العلبة المخصص لذلك !! 8 mg dexamethasone in 200cc NS drip".
وتابع استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين:"هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث؟".
وتباينت الردود وجاءت كالتالي فقال شخص:" اللي سوته غاط مستهترة الصحيح تشيل الغطاء اللي به حلقة وتحط مباشرة بالغطاء المطاطي اللي على قارورة المحلول"، بينما قال آخر:" اللي عملته خطا فادح و لا يقبل يا دكتور خالد و المفروض تحاسب عليها و يتم انذارها لما قامت به من خطأ".