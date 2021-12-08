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حقيقة نوم مدرب النصر روسو في المباريات

منذ 3 أيام
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حقيقة نوم مدرب النصر روسو في المباريات

ماجد محمد (صدى):
تداول جماهير نادي النصر، اليوم الثلاثاء، قصة صادمة عن المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، بعد توليه منصب المدير الفني في نادي النصر.

وتضمنت القصة أن ميغيل أنخيل روسو، في إحدى مباريات بوكا ضد انديبندينتي الأرجنتيني، بين الشوطين، "نام" في غرفة الملابس، متغاضيًا عن منح اللاعبين، تعليمات فنية.

واستيقظ روسو، قبل أن يبدأ الشوط الثاني، بلحظات قليلة، ثم قال لـ"نجوم بوكا": "حسنًا.. اذهبوا إلى الشوط الثاني، وأدوا كالشوط الأول".

واتضح أن القصة الغريبة في الصحف الأرجنتينية، لا صحة على الإطلاق.

النصر
مدرب النصر
روسو
ميغيل أنخيل

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2635
منذ 3 أيام
جت عليه الفريق كله نايم
احمد القرني
احمد القرني عدد التعليقات : 1
منذ ساعة
تداول مثل هذه الشائعات تنرفزني واتنرفز اكثر من الموقع المتبني لهذه الاخبار… فضاوة والله

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أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
هزيمه ساحقه جدا
ابو عمار
حتى تحديد نوع الجنين صار له حفله .. لا حول ولا قوة الا بالله
نايف العمري
غريبه ما قلت الهلال سبب الحضاره
ابو عمار
تساعده على ايش

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