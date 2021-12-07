نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

القادسية يخاطب الهلال بشأن مهرجان اعتزال نواف الخالدي

منذ 11 ساعة
3305
1
القادسية يخاطب الهلال بشأن مهرجان اعتزال نواف الخالدي

نواف السالم (صدى):
تلقى نادي الهلال خطابا من نادي القادسية الكويتي، من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال الحارس نواف الخالدي.

وقال القادسية في خطابه: "يهدي الفريق الكويتي، أطيب تحياته للهلال، ويتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لجهوده المخلصة والتعاون البناء من أجل تقدم وازدهار الرياضة في البلدين".

وتابع البيان: "نتقدم بالتهنئة لرئيس الهلال، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ مونديال الأندية".

وأضاف: "من منطلق حرص الهلال على دعم وتشجيع الشباب، جاءت رغبة القادسية ونواف الخالدي بأن يقام مهرجان الاعتزال بين الفريقين على ستاد محمد الحمد".

واستكمل: "هدفنا إقامة مهرجان يتوافق مع مسيرة نواف الخالدي، والتي كانت حافلة بالإنجازات مع المنتخب الكويتي والقادسية، نتطلع إلى التنسيق فيما بيننا بشأن الموعد المناسب لإقامة المباراة".

الهلال
الكويت
القادسية
نواف الخالدي

التعليقات

هلالي
هلالي عدد التعليقات : 422
منذ 10 دقائق
والله يابعض الناس راح ياكلها الحقد والحسد على زعامة وعالمية الهلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

هلالي
والله يابعض الناس راح ياكلها الحقد والحسد على زعامة وعالمية الهلال هههههههههههههههههههههههههههههههههههه
قرم
ماعليك منهم. اللي يفهم يفهم واللي مايفهم ، عساه مايفهم، ولايعرف وش يقول،رضا الناس غايه لاتدرك. ليه تبررين!!
kkkk
مبروك كبو عليه الملايين لقد صنع للبلد انجاز كبير نهدد به اعداء البلد
ABDALRHMANFF14
الله لا يوفقكم من شعب كل يوم أشوف جرائم في الهند ولا مرة ما شفت جرائم تعاون في قتل شخص
رااايق
حسناً ** حسناً ** لابأس ** !!! هههههههههههههههه

أخر الأخبار

بالفيديو.. الجمارك ترحب بمواطني سلطنة عمان مع افتتاح الطريق البري
بالفيديو.. الجمارك ترحب بمواطني سلطنة عمان مع افتتاح الطريق البري
منذ 24 دقيقة 1372
بالفيديو.. زوجان يحتفلان بزفافهما في مونديال كأس العرب
بالفيديو.. زوجان يحتفلان بزفافهما في مونديال كأس العرب
منذ 28 دقيقة 503
استدعاء شخصين ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام بالرياض
استدعاء شخصين ظهرا في فيديو بسلوكيات تخالف الذوق العام بالرياض
منذ 34 دقيقة 1471
الجدعان: الطريق البري بين المملكة وعُمان يدعم التبادل التجاري
الجدعان: الطريق البري بين المملكة وعُمان يدعم التبادل التجاري
منذ 39 دقيقة 1518
حسن الراهب: لو لعبت أمام وليد عبدالله سأسجل عشرات الأهداف
حسن الراهب: لو لعبت أمام وليد عبدالله سأسجل عشرات الأهداف
منذ 43 دقيقة 1640
أحرجته قدام زوجته
أحرجته قدام زوجته
منذ 49 دقيقة 466
السفير الكويتي عن زيارة ولي العهد المرتقبة للكويت: "تأتي في توقيت مهم "
السفير الكويتي عن زيارة ولي العهد المرتقبة للكويت: "تأتي في توقيت مهم "
منذ 53 دقيقة 1382
إحباط محاولات تهريب 352 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في 3 مناطق
إحباط محاولات تهريب 352 كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر في 3 مناطق
منذ ساعة 1541
بالفيديو.. "شؤون الحرمين": إطلاق خدمة أداء الطواف لغير المعتمرين بالمسجد الحرام
بالفيديو.. "شؤون الحرمين": إطلاق خدمة أداء الطواف لغير المعتمرين بالمسجد الحرام
منذ ساعة 1446
الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة أشر المطورة
الأحوال المدنية توضح مزايا خدمة أشر المطورة
منذ ساعة 1565