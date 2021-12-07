القادسية يخاطب الهلال بشأن مهرجان اعتزال نواف الخالدي

نواف السالم (صدى):
تلقى نادي الهلال خطابا من نادي القادسية الكويتي، من أجل المشاركة في مهرجان اعتزال الحارس نواف الخالدي.
وقال القادسية في خطابه: "يهدي الفريق الكويتي، أطيب تحياته للهلال، ويتقدم بخالص الشكر ووافر التقدير لجهوده المخلصة والتعاون البناء من أجل تقدم وازدهار الرياضة في البلدين".
وتابع البيان: "نتقدم بالتهنئة لرئيس الهلال، بمناسبة تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا وبلوغ مونديال الأندية".
وأضاف: "من منطلق حرص الهلال على دعم وتشجيع الشباب، جاءت رغبة القادسية ونواف الخالدي بأن يقام مهرجان الاعتزال بين الفريقين على ستاد محمد الحمد".
واستكمل: "هدفنا إقامة مهرجان يتوافق مع مسيرة نواف الخالدي، والتي كانت حافلة بالإنجازات مع المنتخب الكويتي والقادسية، نتطلع إلى التنسيق فيما بيننا بشأن الموعد المناسب لإقامة المباراة".