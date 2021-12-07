بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة

علي القحطاني (صدى):
سرد المواطن يحي عسيري قصته حيث تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة.
وأوضح أنه دفع عدة أقساط لأحد البنوك، لافتا إلى أنه طلب جدولة آخر دفعة من الأقساط، وأنه بعدما دفع الأموال جاء له أشعار على هاتفه بأن عليه نقل المركبة، فتواصل مع البنك، وأبلغوه أن عليه أن يتوجه للفحص الدوري، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".
وأشار إلى أنه بعدما نفذ كل تعليمات البنك توجه لأخذ السيارة، ونقلت ملكية السيارة باسمه في عام 2010، لكنه تفاجأ قبل عدة أيام بأن البنك سحبوا من حسابه أكثر من 14 ألف ريال، مضيفا أنه قدم العديد من الشكاوى إلا أنهم سردوا له أسباب غير مقنعة، وأبلغوه أن العقد الذي يمتلكه غير صحيح.