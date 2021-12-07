السجن لكهربائي أخصى 8 رجال وقتل أحدهم

برلين (صدى):
أسدلت محكمة في ألمانيا الستار على قضية رجل يعمل "كهربائي" أدين بأنه أخصى العديد من الرجال، وتسبب بمقتل أحدهم.
وكانت التحقيقات قد كشفت أن الرجل أدى أنه طبيب، وعرض خدمة "الإخصاء" على مواقع الإنترنت، واعترف المتهم بأن العديد من الرجال دفعوا تقدموا له ودفعوا له النقود مقابل تعذيبهم وإزالة خصاهم.
وعثرت الشرطة في عام 2018 على جثة رجل داخل صندوق مسؤوليته، وألقوا القبض على الكهربائي موجهين له تهمة التسبب بعد أيام من إجرائه عملية جراحية له، لكن المحكمة أسقطت تهمة القتل عنه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.