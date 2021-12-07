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السجن لكهربائي أخصى 8 رجال وقتل أحدهم

منذ ساعة
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السجن لكهربائي أخصى 8 رجال وقتل أحدهم

برلين (صدى):
أسدلت محكمة في ألمانيا الستار على قضية رجل يعمل "كهربائي" أدين بأنه أخصى العديد من الرجال، وتسبب بمقتل أحدهم.

وكانت التحقيقات قد كشفت أن الرجل أدى أنه طبيب، وعرض خدمة "الإخصاء" على مواقع الإنترنت، واعترف المتهم بأن العديد من الرجال دفعوا تقدموا له ودفعوا له النقود مقابل تعذيبهم وإزالة خصاهم.

وعثرت الشرطة في عام 2018 على جثة رجل داخل صندوق مسؤوليته، وألقوا القبض على الكهربائي موجهين له تهمة التسبب بعد أيام من إجرائه عملية جراحية له، لكن المحكمة أسقطت تهمة القتل عنه، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات.

 

ألمانيا
قضية
محكمة
الإنترنت
كهربائي
أخصى العديد من الرجال

التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
اكيد قايات...
الرجل بلا خصاوي... خنثا لا هو بذكر ولا بأنثا....
بالصفحه ٦٦٦ من كتاب جنص للارقام القياسيه ورد اسم الشيخ ابن خصيوي كصاحب اكبر خصاوي بالعالم..
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
اكيد قايات...
الرجل بلا خصاوي... خنثا لا هو بذكر ولا بأنثا....
بالصفحه ٦٦٦ من كتاب جنص للارقام القياسيه ورد اسم الشيخ ابن خصيوي كصاحب اكبر خصاوي بالعالم..

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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