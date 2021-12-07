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باحث يوضح سر التحذير من جماعة التبليغ والدعوة "فيديو"

منذ ساعة
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باحث يوضح سر التحذير من جماعة التبليغ والدعوة "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
تحدث الباحث تركي الغامدي، عن سبب تحذير وزارة الشؤون الإسلامية من جماعة التبليغ والدعوة المعروفة بجماعة الأحباب.

وقال تركي الغامدي، خلال لقائه في برنامج "الراصد":" مؤسس هذه الجماعة هو محمد بن إدريس الكاندهلوي في الهند قبل تقريباً مائة سنة وهي في الأصل جماعة قبورية ليست في غلاف التصوف والجهل والخزعبلات"، لافتا:" أخذت مبدأ الدعوة والخروج والمقصود به أنهم يخرجون 3 أيام و40 يوما أو شهرين وإذا لم يخرج فإيمان الشخص ناقص".

وأشار  إلى أن عناصر الجماعة المتواجدون في المملكة يمتلكون نفس الفكر ولهم اجتماع سنوي في الهند يحضرونه من يمثلهم من المملكة أو الخليج.

وأبان أن لديهم مشكلة البدع والمغالاة في الأحاديث الموضوعة والرؤى التي تكون بمثابة أدلة بالنسبة لهم، موضحا أن أغلب من كانوا في حادثة جهيمان واقتحام الحرم كانوا من جماعة الأحباب.

 

وزارة الشؤون الإسلامية
تحذير
تركي الغامدي
جماعة التبليغ والدعوة
جماعة الأحباب

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5561
منذ 59 دقيقة
"...موضحا أن أغلب من كانوا في حادثة جهيمان واقتحام الحرم كانوا من جماعة الأحباب." هذا افتراء في حق جماعة التبليغ وفي حق جماعة جهيمان،

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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