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دراسة: عقار الفياجرا يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

منذ ساعة
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دراسة: عقار الفياجرا يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن دواء سيلدينافيل المعروف تجاريا باسم الفياجرا وهو العقار الأشهر لعلاج الضعف الجنسي، يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر بمقدار الثلثين.

وأوضح العلماء في الدراسة إن عقار الفياجرا الشهير، قد يساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل مستويات البروتينات السامة التي تسبب الخرف، وذلك بعد تحليل بيانات 7.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة، ووجدوا أن مستخدمي العقار لديهم فرصة أقل بنسبة 69 بالمئة لإصابتهم بمرض الزهايمر على مدى السنوات الست المقبلة، بحسب صحيفة نيويورك بوست.

وأشار أحد العلماء إلى أن سيلدينافيل، وهو النوع العام من فياجرا، ثبت أنه يحسن الإدراك والذاكرة بشكل كبير في النماذج قبل السريرية، وقدم كأفضل دواء مرشح لاختبارات الزهايمر. مشيرًا إلى أنه قد يكون له تأثير إيجابي على الأعصاب، كما أنه يقلل من مستويات بروتينات تاو السامة.

التعليقات

اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ
اسعد دلخ دلخ دلخ الدلخ عدد التعليقات : 5
منذ ساعة
نصابين..فقط لتسويق الحبوب خاصه انها غاليه ومرغوبه من الشياب

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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