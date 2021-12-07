دراسة: عقار الفياجرا يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر

واشنطن (صدى):
كشفت دراسة أمريكية حديثة أن دواء سيلدينافيل المعروف تجاريا باسم الفياجرا وهو العقار الأشهر لعلاج الضعف الجنسي، يقلل من خطر الإصابة بالزهايمر بمقدار الثلثين.
وأوضح العلماء في الدراسة إن عقار الفياجرا الشهير، قد يساعد في تعزيز صحة الدماغ وتقليل مستويات البروتينات السامة التي تسبب الخرف، وذلك بعد تحليل بيانات 7.2 مليون بالغ في الولايات المتحدة، ووجدوا أن مستخدمي العقار لديهم فرصة أقل بنسبة 69 بالمئة لإصابتهم بمرض الزهايمر على مدى السنوات الست المقبلة، بحسب صحيفة نيويورك بوست.
وأشار أحد العلماء إلى أن سيلدينافيل، وهو النوع العام من فياجرا، ثبت أنه يحسن الإدراك والذاكرة بشكل كبير في النماذج قبل السريرية، وقدم كأفضل دواء مرشح لاختبارات الزهايمر. مشيرًا إلى أنه قد يكون له تأثير إيجابي على الأعصاب، كما أنه يقلل من مستويات بروتينات تاو السامة.