نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

إلهام شاهين عن ملابسها بمهرجان البحر الأحمر: "اللي بيهجموني ناس فاضية"

منذ ساعة
523
1
إلهام شاهين عن ملابسها بمهرجان البحر الأحمر: "اللي بيهجموني ناس فاضية"

القاهرة (صدى):
رددت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الهجوم الذي تعرضت له بسبب ملابسها المحتشمة التي ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة .

وقالت إلهام شاهين "ملابسي لم تتغير، سواء في الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي، أو مهرجان البحر الأحمر، وكل فنانة ارتدت ما يحلو لها دون تدخل من أحد",بحسب المصري اليوم.

وأضافت إلهام شاهين: "من يهاجموننا ناس فاضية، ونهجهم هو الهجوم بداعي وبدون داعي".

كانت الفنانة إلهام شاهين قد تالقت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثانية بمدينة جدة حيث ظهرت بجلباب خليجي، بقصة مختلفة مكشوف الأكتاف، وبع فتحة صغير من الأمام، ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الذهبي.

إلهام شاهين
الملابس
مهرجان البحر الأحمر

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2858
منذ ساعة
حسبنا الله ونعم الوكيل هذي آخرتها مهرجان سينمائي في السعوديه بدون مراعاة حكمه الشرعي

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

أخر الأخبار

كأس العرب..مصر تتعادل أمام الجزائر وتخطف المركز الأول
كأس العرب..مصر تتعادل أمام الجزائر وتخطف المركز الأول
منذ 14 دقيقة 1132
بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة
بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة
منذ 18 دقيقة 1126
الزعاق يوضح موعد شدة الرياح الباردة التي تصل من القطب الشمالي
الزعاق يوضح موعد شدة الرياح الباردة التي تصل من القطب الشمالي
منذ 28 دقيقة 1217
طاقم تحكيم بحريني يقود مباراة النصر أمام الطائي
طاقم تحكيم بحريني يقود مباراة النصر أمام الطائي
منذ 32 دقيقة 1214
الكشف عن غذاء شهير يخفض ضغط الدم 
الكشف عن غذاء شهير يخفض ضغط الدم 
منذ 35 دقيقة 1173
العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"
العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"
منذ 42 دقيقة 218
توضيح من المواصفات" بشأن سبب منع دخول إصدار سيارة نادرة لـ"فيراري" للمملكة
توضيح من المواصفات" بشأن سبب منع دخول إصدار سيارة نادرة لـ"فيراري" للمملكة
منذ 51 دقيقة 1198
اتحاد الغرف: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
اتحاد الغرف: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
منذ ساعة 1111
تفاصيل تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة داخل أحد المولات 
تفاصيل تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة داخل أحد المولات 
منذ ساعة 301
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة الصياهد
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة الصياهد
منذ ساعة 1140