إلهام شاهين عن ملابسها بمهرجان البحر الأحمر: "اللي بيهجموني ناس فاضية"

القاهرة (صدى):
رددت الفنانة المصرية إلهام شاهين على الهجوم الذي تعرضت له بسبب ملابسها المحتشمة التي ظهرت بها على السجادة الحمراء في حفل افتتاح الدورة الأولى من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي أقيم أمس في مدينة جدة .
وقالت إلهام شاهين "ملابسي لم تتغير، سواء في الجونة أو مهرجان القاهرة السينمائي، أو مهرجان البحر الأحمر، وكل فنانة ارتدت ما يحلو لها دون تدخل من أحد",بحسب المصري اليوم.
وأضافت إلهام شاهين: "من يهاجموننا ناس فاضية، ونهجهم هو الهجوم بداعي وبدون داعي".
كانت الفنانة إلهام شاهين قد تالقت على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بدورته الثانية بمدينة جدة حيث ظهرت بجلباب خليجي، بقصة مختلفة مكشوف الأكتاف، وبع فتحة صغير من الأمام، ونسقت معه كلاتش وحذاء بكعب عال باللون الذهبي.