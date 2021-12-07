العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"

القاهرة (صدى):
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري حسام حبيب بعد انفصاله عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.
وقالت مي العيدان:"وداعا بلا رجعة حسام اللي مش حبيب خالص ومش عايزين نشوفك ثاني ويا ريت تعتزل لأنك فاشل فنيا وإنسانيا".
وشاركت مي العيدان، فيديو للفنانة المصرية شيرين أثناء أداء أغنية "تاج راسك" في حفلة أقامتها في شهر سبتمبر الماضي، والتي انفعلت فيها كثيرًا عندما قالت:"أنا مش جارية ولا عبدة، أنا ستك وتاج راسك".
وعقبت مي العيدان، على الفيديو، قائلة:"عظمه على عظمه ياشيرين.. كسري كسري ولايهمك".