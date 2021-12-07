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العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"

منذ 8 ساعات
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العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"

القاهرة (صدى):
هاجمت الإعلامية الكويتية مي العيدان، الفنان المصري حسام حبيب بعد انفصاله عن الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقالت مي العيدان:"وداعا بلا رجعة حسام اللي مش حبيب خالص ومش عايزين نشوفك ثاني ويا ريت تعتزل لأنك فاشل فنيا وإنسانيا".

وشاركت مي العيدان، فيديو للفنانة المصرية شيرين أثناء أداء أغنية "تاج راسك" في حفلة أقامتها في شهر سبتمبر الماضي، والتي انفعلت فيها كثيرًا عندما قالت:"أنا مش جارية ولا عبدة، أنا ستك وتاج راسك".

وعقبت مي العيدان، على الفيديو، قائلة:"عظمه على عظمه ياشيرين.. كسري كسري ولايهمك".

 

 

طلاق
انفصال
شيرين عبدالوهاب
مي العيدان
حسام حبيب

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55768
منذ 16 دقيقة
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان

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