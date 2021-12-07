السفارة الأمريكية: ندعو الحوثيين لإنهاء العنف والانخراط بالجهود الدبلوماسية

واشنطن (صدى):
أدانت السفارة الأمريكية في المملكة، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات هجوم مليشيا الحوثي على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي، داعية الحوثيين إلى إنهاء العنف.
وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هجمات مليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.
وأكدت السفارة على ضرورة التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة مع السعوديين.
وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إنهاء العنف، والسماح بالتوزيع غير المقيد للمساعدات الإنسانية، والانخراط دبلوماسياً تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وإحلال السلام للشعب اليمني.