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السفارة الأمريكية: ندعو الحوثيين لإنهاء العنف والانخراط بالجهود الدبلوماسية

منذ ساعة
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السفارة الأمريكية: ندعو الحوثيين لإنهاء العنف والانخراط بالجهود الدبلوماسية

واشنطن (صدى):
أدانت السفارة الأمريكية في المملكة، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات هجوم مليشيا الحوثي على العاصمة الرياض بصاروخ بالستي، داعية الحوثيين إلى إنهاء العنف.

وأوضحت السفارة الأمريكية، في بيان صادر عنها، إن هجمات مليشيا الحوثي تعرض للخطر المدنيين الأبرياء والمدن والبنى التحتية الحيوية، مشيرة إلى أن الحوثيين يظهرون من خلال كل هجوم أنهم غير مهتمين بالسلام.

وأكدت السفارة على ضرورة التزام واشنطن بأمن المملكة العربية السعودية، مؤكدة أن بلادها تقف متحدة مع السعوديين.

وأشارت إلى ضرورة الإسراع في إنهاء العنف، والسماح بالتوزيع غير المقيد للمساعدات الإنسانية، والانخراط دبلوماسياً تحت رعاية الأمم المتحدة لإنهاء هذا الصراع وإحلال السلام للشعب اليمني.

المملكة
"السفارة الأمريكية
مليشيا الحوثي

التعليقات

abdul
abdul عدد التعليقات : 5561
منذ 50 دقيقة
كيف ينخرطون يا سعادة السفير في العمل الدبلوماسي والجميع يعتبرونهم حركة ارهابية يجب ازالتهم من الوجود واجتثاثهم من ارض اليمن.

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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