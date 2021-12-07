تفاصيل تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة داخل أحد المولات 

القاهرة (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ديانا هشام، للسرقة أثناء تواجدها داخل أحد المولات الشهيرة بالقاهرة.
وقالت ديانا هشام، إنها حررت محضرا في الشرطة بالواقعة، لافتة:"ما زلت مصدومة من تلك الواقعة التي تعرضت لها، ولم أستوعب الطريقة التي وقعت بها السرقة حتى الآن".
ولفتت:" لم تكتفِ السارقة بالحصول فقط على المبالغ النقدية التي كانت موجودة بداخل حقيبتي بل أخذ كل شيء بداخلها"، موضحة أنها حررت محضرا رسميا في قسم الشرطة لمحاسبة السارقة حتى تكون عبرة، وفق "فوشيا".
وأوضحت أنها كانت تجلس داخل أحد الكافيهات بأحد المولات التجارية الشهيرة، وكان معها حقيبة يدها الخاصة وبها مبلغ مالي كبير ومحتويات أخرى كانت داخل الحقيبة ومنها سلسلة ذهبية.
وأشارت إلى أن واقعة السرقة حدثت أثناء توجهها إلى دورة المياه، لافتة:"عند عودتي لمكاني وجدت الحقيبة فارغة من كل محتوياتها".