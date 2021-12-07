نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الشعلان يرد على المصيبيح بشأن تمني حمد الله سقوط النصر ويصف حديثه بالثرثرة

منذ ساعتين
1545
2
الشعلان يرد على المصيبيح بشأن تمني حمد الله سقوط النصر ويصف حديثه بالثرثرة

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي خالد الشعلان على حديث أحمد المصيبيح بشأن تمني لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمد الله سقوط النصر ، ووصف كلامه بالثرثرة

وقال الشعلان "مَنْ قالَ لك يا المصيبيح أنَّ حمد الله يتمَّنى سقوط النصر ؟أعوذ بالله من الكلام غير الصَّادق، والثرثرة ( الفشوش )".

وكان الناقد الرياضي أحمد المصيبيح، أكد أن لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله يتمنى سقوط الفريق .

وقال المصيبيح "على جمهور ‎النصر ألا يعطي فرصة لكارهي النادي وأمثال ‎حمدالله الذين يتمنون سقوط الفريق, ولابد من الوقوف مع الكيان وليس مع لاعب، الكيان فوق كل لاعب، يرحل اللاعبين لكن يبقى النصر"

وأضاف المصيبيح "النصر بطل بدون حمدالله، فكان معه ماجد عبدالله، ولم يتأثر الفريق بعد إعتزاله، هناك لاعبين كثيرة رحلوا واستمر النادي بطل"، مؤكدًا أن النصر لن يقف على حمدالله أو مشاكله.

وأشار الناقد إلى أن أي رئيس يأتي وسط هذا التوتر والانقسامات لاينجح ، مؤكدا على ضرورة إعطاء الإدارة فرصة تعمل، من يقف أمام إدارة النصر لايجب الكيان ، النصر يحتوي على كوكبة نجوم تحتاج إلى أجواء هادئة بعيد عن من يفتعل الضجيج.

النصر
أحمد المصيبيح
خالد الشعلان

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3239
منذ ساعة
الله يهديك يالمصيبيح كيف النصر فريق بطل لاوالله جانبك الصواب الا فريق فاشل والآسيوية صعبة قوية،، وعلشان كذا غضب منك الشعلان لأنة عارف فريقة اكثر منك انة افشل فريق ابو خرقة ها ها ها ها انا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2630
منذ 35 دقيقة
الخرق تصافقت فيما بينها

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

أخر الأخبار

كأس العرب..مصر تتعادل أمام الجزائر وتخطف المركز الأول
كأس العرب..مصر تتعادل أمام الجزائر وتخطف المركز الأول
منذ 13 دقيقة 1132
بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة
بالفيديو.. قصة مواطن تفاجأ بمطالبات مالية مستحقة عليه بعد 10 سنوات من نقل ملكية السيارة
منذ 18 دقيقة 1126
الزعاق يوضح موعد شدة الرياح الباردة التي تصل من القطب الشمالي
الزعاق يوضح موعد شدة الرياح الباردة التي تصل من القطب الشمالي
منذ 28 دقيقة 1216
طاقم تحكيم بحريني يقود مباراة النصر أمام الطائي
طاقم تحكيم بحريني يقود مباراة النصر أمام الطائي
منذ 32 دقيقة 1212
الكشف عن غذاء شهير يخفض ضغط الدم 
الكشف عن غذاء شهير يخفض ضغط الدم 
منذ 34 دقيقة 1173
العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"
العيدان تهاجم حسام حبيب بعد انفصاله عن شيرين:"فاشل فنيا وإنسانيا"
منذ 42 دقيقة 218
توضيح من المواصفات" بشأن سبب منع دخول إصدار سيارة نادرة لـ"فيراري" للمملكة
توضيح من المواصفات" بشأن سبب منع دخول إصدار سيارة نادرة لـ"فيراري" للمملكة
منذ 50 دقيقة 1198
اتحاد الغرف: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
اتحاد الغرف: المملكة والإمارات نموذج فريد في التعاون والشراكة التجارية
منذ ساعة 1111
تفاصيل تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة داخل أحد المولات 
تفاصيل تعرض فنانة مصرية شهيرة للسرقة داخل أحد المولات 
منذ ساعة 300
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة الصياهد
مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل يقدم تسهيلات خاصة لذوي الإعاقة الصياهد
منذ ساعة 1140