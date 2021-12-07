الشعلان يرد على المصيبيح بشأن تمني حمد الله سقوط النصر ويصف حديثه بالثرثرة

ماجد محمد (صدى):
علق الناقد الرياضي خالد الشعلان على حديث أحمد المصيبيح بشأن تمني لاعب النصر السابق عبدالرزاق حمد الله سقوط النصر ، ووصف كلامه بالثرثرة
وقال الشعلان "مَنْ قالَ لك يا المصيبيح أنَّ حمد الله يتمَّنى سقوط النصر ؟أعوذ بالله من الكلام غير الصَّادق، والثرثرة ( الفشوش )".
وكان الناقد الرياضي أحمد المصيبيح، أكد أن لاعب النصر السابق المغربي عبدالرزاق حمدالله يتمنى سقوط الفريق .
وقال المصيبيح "على جمهور النصر ألا يعطي فرصة لكارهي النادي وأمثال حمدالله الذين يتمنون سقوط الفريق, ولابد من الوقوف مع الكيان وليس مع لاعب، الكيان فوق كل لاعب، يرحل اللاعبين لكن يبقى النصر"
وأضاف المصيبيح "النصر بطل بدون حمدالله، فكان معه ماجد عبدالله، ولم يتأثر الفريق بعد إعتزاله، هناك لاعبين كثيرة رحلوا واستمر النادي بطل"، مؤكدًا أن النصر لن يقف على حمدالله أو مشاكله.
وأشار الناقد إلى أن أي رئيس يأتي وسط هذا التوتر والانقسامات لاينجح ، مؤكدا على ضرورة إعطاء الإدارة فرصة تعمل، من يقف أمام إدارة النصر لايجب الكيان ، النصر يحتوي على كوكبة نجوم تحتاج إلى أجواء هادئة بعيد عن من يفتعل الضجيج.