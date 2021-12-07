تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
كويتية وتفحيط في محطة بنزين
منذ 13 ساعة
2517
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55768
منذ 23 دقيقة
لها مستقبل زاهر في التفحيط
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابو عمار
يعني هم من طلب اجراء عملية الاخصاء .. والسبب اللي دفعهم يختصون ؟
سعووود
التنفيخ وإبر الفيلر ذابحته منفخ وجهه تقول كرسي باطرمه
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه تتركين الحقيبه وتذهبي لدورة المياه فطبيعي ان يتم سرقت محتوياتها .... بهذه الطريقه انت من دفع السارق لسرقة الحقيبه
سعووود
طيب
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههههههههه ما فيه احد سالم من مي العيدان مثل المحامين ضد محمد رمضان
أخر الأخبار
أسعار العملات مقابل الريال اليوم
منذ 25 دقيقة
1108
كبينة اتصال عمومية في الرياض عام 1401هـ
منذ 26 دقيقة
147
أسعار الذهب اليوم الأربعاء
منذ 36 دقيقة
1145
"المرور" توضح آلية تفويض الغير لقيادة المركبات
منذ 51 دقيقة
1356
رجل يحرق جثتي زوج وابنة عشيقته
منذ 55 دقيقة
392
"بن زقر" للمنتجات الاستهلاكية توفر وظائف إدارية شاغرة
منذ ساعة
1261
قصة أم لـ 7 أطفال تحدت عائق السن وتوظفت بمشروع نيوم
منذ ساعة
1551
بنك البلاد يعلن عن وظيفة إدارية شاغرة
منذ ساعة
1355
حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء
منذ ساعتين
1276
مهيرة عبد العزيز بإطلالة ملوكية في مهرجان البحر الأحمر
منذ ساعتين
708