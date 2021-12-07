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حارس النصر وليد عبدالله وإبنه يمازحون الضيوف على طريقتهم
منذ يوم
18375
1
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التعليقات
محمد القحطاني
عدد التعليقات : 224
منذ ساعة
متى يتخلص العالمي من أشباة الاعبين المحسوبين على الفريق وأحد أسباب فشله
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
هذا من جمهور الفق المختل ويبي يحطها في جمهور الزعيم الملكي العالمي لكن هيهات تمشي،،، الآسيوية صعبة قوية
عندما يغيب المساء
شكلها كذابه تتفيشر قدام الكامر يمكن يشوتها زي الكوره.
ابوحسان
اقترح زيادة الرواتب للمتقاعدين لوجود تكاليف المعيشة
عندما يغيب المساء
عسى خير إن شاء الله
عندما يغيب المساء
هههههههههههههههههههههههه بغيت أصدق انها بردانه
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