أول طلب من" روسو" إلى إدارة نادي النصر

ماجد محمد (صدى):
يتوقع أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني الجديد لنادي النصر، سيحسم صفقة كبرى، للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.
و أعلن النصر التعاقد مع روسو، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، مع أفضلية التجديد،ويرغب روسو في تواجده مع النجم الأرجنتيني الكبير إيفير بانيجا، متوسط ميدان نادي الشباب، في أي فريق يقوم بتدريبه، لإعجابه به.
وكان روسو قد طلب من مجلس إدارة ، نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني، التعاقد مع بانيجا، و تواصل مع اللاعب نفسه، وأقنعه بالانضمام إلى الفريق،إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.
وقد تلجأ إدارة مسلي آل معمر إلى التعاقد مع مدرب ذو اسم اكبر في الرياضة، لذلك فإن بقاء روسو مع قلعة العالمي، أمر غيز موثوق فيه وخاصة بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.
ولكن ربما يختلف الأمر حال حقق المدرب الأرجنتيني، نتائج رائعة مع النصر، فقد يقرر النادي تجديد عقده في هذه الحالة الا أنه سيضم بانيجا، بشكل مؤكد ، في صيف ٢٠٢٢