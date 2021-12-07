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أول طلب من" روسو" إلى إدارة نادي النصر

منذ 5 ساعات
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أول طلب من" روسو" إلى إدارة نادي النصر

ماجد محمد (صدى):
يتوقع أن الأرجنتيني ميجيل أنخيل روسو، المدير الفني الجديد لنادي النصر، سيحسم صفقة كبرى، للفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة القادمة.

و أعلن النصر التعاقد مع روسو، حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي 2021-2022، مع أفضلية التجديد،ويرغب روسو في تواجده مع النجم الأرجنتيني الكبير إيفير بانيجا، متوسط ميدان نادي الشباب، في أي فريق يقوم بتدريبه، لإعجابه به.

وكان روسو قد طلب من مجلس إدارة ، نادي بوكاجونيورز الأرجنتيني، التعاقد مع بانيجا، و تواصل مع اللاعب نفسه، وأقنعه بالانضمام إلى الفريق،إلا أن الصفقة فشلت في اللحظات الأخيرة.

وقد تلجأ إدارة مسلي آل معمر إلى التعاقد مع مدرب ذو اسم اكبر في الرياضة، لذلك فإن بقاء روسو مع قلعة العالمي، أمر غيز موثوق فيه وخاصة بعد نهاية الموسم الرياضي الحالي.

ولكن ربما يختلف الأمر حال حقق المدرب الأرجنتيني، نتائج رائعة مع النصر، فقد يقرر النادي تجديد عقده في هذه الحالة الا أنه سيضم بانيجا، بشكل مؤكد ، في صيف ٢٠٢٢

 

النصر
الشباب
إشبيلية
مسلي آل معمر
روسو

التعليقات

faeiz
faeiz عدد التعليقات : 2858
منذ ساعة
غريب الخبر مو مفهوم ...؟
تعاقد مع المدرب والمدرب يرغب التعاقد مع بانيغا وكلم النادي واللاعب نفسه .. وقد تلجأ ادارة مسلي التعاقد مع مدرب ذو اسم كبير .. وبقاء المدرب غير موثوق ووووو
تتكلم عربي يامرسي ^__^
العالمي مر
العالمي مر عدد التعليقات : 1
منذ 53 دقيقة
لا نك ما تفهم = بانيقا راس حربه مهاجم كان المدرب يرغب بضمه في بوكا جونيور الفريق الي كان يدربه = ويرغب في ان النصر يضم الا عب بانيقا اذا جددو عقده بعد نهاية الموسم

اتمنى فهمت احس راسك صبه ما تفهم ابد

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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