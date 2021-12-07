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النمر يطرح سؤالا على الممرضات:" هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث!"

منذ 49 دقيقة
1399
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النمر يطرح سؤالا على الممرضات:" هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث!"

علي القحطاني (صدى):
طرح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، السؤال الصعب على الممرضات بشأن حقن الدواء مباشرة.

وقال خالد النمر:"سؤال للممرضات: رأيت ممرضة في مستوصف أهلي تحقن الدواء مباشرة باختراق جدار العلبة البلاستيكية للمحلول المحلي المُعَلَّق وليس من خلال غطاء العلبة المخصص لذلك !! 8 mg dexamethasone in 200cc NS drip".

وتابع استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين:"هل هذه الممارسة مقبولة في التمريض الحديث؟".

وتباينت الردود وجاءت كالتالي فقال شخص:" اللي سوته غاط مستهترة الصحيح تشيل الغطاء اللي به حلقة وتحط مباشرة بالغطاء المطاطي اللي على قارورة المحلول"، بينما قال آخر:" اللي عملته خطا فادح و لا يقبل يا دكتور خالد و المفروض تحاسب عليها و يتم انذارها لما قامت به من خطأ".

الدواء
الممرضات
غطاء
خالد النمر
حقن
التمريض الحديث

التعليقات

القرشي
القرشي عدد التعليقات : 3322
منذ 26 دقيقة
عندما كنت منوم في العناية المركزة في احد المستشفيات الكبيرة المشهور
بسبب جلطة اتعرضت لها في القلب شفت هذا الفعل من كذا ممرضة تقوم
بفعله تكاسلآ منهم حتى لايقوموا بفتح العلبة وقمت بإبلاغ إدارة المستشفى
عنهن وتم ايقافهن ومعاقبتهن على ذلك الفعل الخاطيء جزاهم الله خير .

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أحدث التعليقات

Ibrai
واضح ان الفراج يكره حمدالله والسومه هههههههههههه
المهم
٢ مليار !
اللل
وين ام نايف متي تتركون الاستخفاف بالعقول
القرشي
عندما كنت منوم في العناية المركزة في احد المستشفيات الكبيرة المشهور بسبب جلطة اتعرضت لها في القلب شفت هذا الفعل من كذا ممرضة تقوم...
ابوهشام
اعتبرها صفقة العمر للاتحاد يارب تتم ضربة معلم

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