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انتبهي من الحلال
منذ 16 ساعة
2477
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55774
منذ ساعة
طيب
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أحدث التعليقات
واضح ***وصريح
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العليم،، للأسف يا زمان العجايب وش بعد ماظهر..
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
سعيد الهلالي
والله ما همنا البكاية ولو فبه خير ما طردتهم اهمنا تحققيق كاس العالم لاندية كيف نحققها وانتم طموحكم البكاية ويمشيكم على كيفيكم
الشمالي الجنوبي
وين ها الكلام من أول ..؟؟!! كلهم مطبلين .. لاعبين قدامى مثل هذا الشخص .. اعلام ,, من عميدهم حتى أم زكي الى ببااااي...
رااايق
خلاص اللاعب راح *** ولا فيكم عقدة لازم تجيبون طاري النصر بكل شي سواءً كان زين ولا شين ** ولا خايفين أن حمدالله يرجع...
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