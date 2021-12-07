تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
حتى الحمار ما سلم منه
منذ ساعتين
1105
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 137794
منذ 56 دقيقة
اخوك يمزح مهك ..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
الللل
يرفعونك الي الدور 50 ثم علي راسك ينكسونك
اللم
رحم الله الرجال الاوليين
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : العدل أساس الحكم للي عريب ساسه بذكر الله وصلاة على النبي يعطر أنفاسه بالفعل ياطيب راسه وبالشدايد...
الحربي
بسم الله الرحمن الرحيم الصراحة راحة : العدل أساس الحكم للي عريب ساسه بذكر الله وصلاة على النبي يعطر أنفاسه بالفعل ياطيب راسه وبالشدايد...
نجاة محمد
احسن ما نبي شئ منكم هو لاعب بالصدفة
أخر الأخبار
شاهد.. شوارع أبوظبي تتزين بأعلام المملكة تزامنا مع زيارة ولي العهد
منذ 4 دقائق
1042
ولي العهد يصل إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي في زيارة رسمية
منذ 14 دقيقة
1196
انفجار صاروخ باليستي أطلقته ميليشيا الحوثي نحو مأرب
منذ 18 دقيقة
1104
المملكة وعُمان ترحبان في بيان مشترك بالإعلان عن افتتاح الطريق البري العماني السعودي
منذ 23 دقيقة
1164
ضبط مخالفين لنظام البيئة لنقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص
منذ 26 دقيقة
1117
سمو ولي العهد يبعث برقية لسلطان عمان في ختام زيارته للسلطنة
منذ 31 دقيقة
1126
الإحصاء تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة
منذ 51 دقيقة
1190
يعود تاريخ انشاءه لأكثر من مائتي عام محافظ أضم يدشن سوق الثلاثاء في مقره الجديد
منذ 55 دقيقة
1539
إصابة "الخضير" في حادث مروري
منذ ساعة
1685
صفقة متوقعة تقرب "دييجو كوستا" من النصر
منذ ساعة
1398