بالفيديو.. تكريم هيفاء المنصوري بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أميرة خالد (صدى):
كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما اعترافا بانجازاتها وتعزيزها لدور المرأة من خلال السينما،وذلك خلال الدورة الافتتاحية للاحتفاء بالاحتفاء بدور المرأة في السينما.
وقالت المنصوري خلال كلمتها في المهرجان:" تربيت في السعودية في فترة لم تكن الفنون والمرأة فيها هي المركز ولكن الآن نحن المركز، ونحن من سنقود البلد".
وقدمت الشكر إلى سمو الأمير بدر بن عبد الله رائد الثقافة في المملكة لإعطائهم هذه الفرصة كمخرجين ومنتجين، لافتة إلى أن تكريمها يعني للكثير من البنات داخل المملكه.