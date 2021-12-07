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بالفيديو.. تكريم هيفاء المنصوري بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

منذ 18 دقيقة
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بالفيديو.. تكريم هيفاء المنصوري بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

أميرة خالد (صدى):
كرم مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي المخرجة والمنتجة السعودية هيفاء المنصور، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما اعترافا بانجازاتها وتعزيزها لدور المرأة من خلال السينما،وذلك خلال الدورة الافتتاحية للاحتفاء بالاحتفاء بدور المرأة في السينما.

وقالت المنصوري خلال كلمتها في المهرجان:" تربيت في السعودية في فترة لم تكن الفنون والمرأة فيها هي المركز ولكن الآن نحن المركز، ونحن من سنقود البلد".

وقدمت الشكر إلى سمو الأمير بدر بن عبد الله رائد الثقافة في المملكة لإعطائهم هذه الفرصة كمخرجين ومنتجين، لافتة إلى أن تكريمها يعني للكثير من البنات داخل المملكه.

 

التعليقات

نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10740
منذ 7 دقائق
مبروك للصديقة و الاخت هيفاء

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مبروك للصديقة و الاخت هيفاء
الراقي=-=
اتق الله وين يروحوا الشباب المتخرجين المقبلين على الحياة انت ماتتعب من النفاق ومسح الجوخ. أبناؤنا في الشوارع يبحثون عن أي عمل للحصول على...
ابو وليد
الاهلي المصري يصدم الهلال -- ههههههههه -- شكل سيارتهم من غير فرامل
عندما يغيب المساء
اكيد
رااايق
طيب **

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