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" ليلى علوي" تتعرض لموقف محرج داخل مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة( فيديو)

منذ 7 ساعات
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" ليلى علوي" تتعرض لموقف محرج داخل مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة( فيديو)

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج أثناء مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة ، وذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة.

أظهر مقطع فيديو الفنانة ليلى علوي وهي على وشك السقوط على السجادة الحمراء، خلال مهرجان البحر الأحمر السيمائي، وذلك بسبب ذيل فستانها الطويل.

ونشرت الفنانة ليلى علوي لايف عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، وظهرت مرتدية فستان من اللون الأبيض المزين بالذهبي، له أكتاف مرتفعة حتى الأرض وهو ما جعلها تتعثر للمرة الثانية في مهرجان، ووثق تعثرها اللايف الذي نشرته عبر إنستجرام.

سقوط
المملكة
السجادة الحمراء
الفنانة ليلى علوي
مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي

التعليقات

حسين عبدالله
حسين عبدالله عدد التعليقات : 126
منذ 10 دقائق
لااله الا الله،

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أحدث التعليقات

حسين عبدالله
لااله الا الله،
Fah
اقتراح ممتاز اسوة بالدول الاخري
ابو حسام
كل الخابور وما عليك لان هذا الزمان محد يسلفك فلوس عشان تبني نزل رقبتك للبنك وتوكل على الله هههههههههههه
ابو وليد
الخرق تصافقت فيما بينها
ابو وليد
هههههه صدقناك يا ابو خرقه عذبهم حتى آسيا حرمهم منها

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