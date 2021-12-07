" ليلى علوي" تتعرض لموقف محرج داخل مهرجان البحر الأحمر السينمائي بالمملكة( فيديو)

أميرة خالد (صدى):
تعرضت الفنانة المصرية ليلى علوي لموقف محرج أثناء مشاركتها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في المملكة ، وذلك خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الخامسة.
أظهر مقطع فيديو الفنانة ليلى علوي وهي على وشك السقوط على السجادة الحمراء، خلال مهرجان البحر الأحمر السيمائي، وذلك بسبب ذيل فستانها الطويل.
ونشرت الفنانة ليلى علوي لايف عبر صفحتها الشخصية على "إنستغرام"، وظهرت مرتدية فستان من اللون الأبيض المزين بالذهبي، له أكتاف مرتفعة حتى الأرض وهو ما جعلها تتعثر للمرة الثانية في مهرجان، ووثق تعثرها اللايف الذي نشرته عبر إنستجرام.