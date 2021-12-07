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حقيقة نوم مدرب النصر روسو في المباريات

منذ 5 ساعات
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حقيقة نوم مدرب النصر روسو في المباريات

ماجد محمد (صدى):
تداول جماهير نادي النصر، اليوم الثلاثاء، قصة صادمة عن المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، بعد توليه منصب المدير الفني في نادي النصر.

وتضمنت القصة أن ميغيل أنخيل روسو، في إحدى مباريات بوكا ضد انديبندينتي الأرجنتيني، بين الشوطين، "نام" في غرفة الملابس، متغاضيًا عن منح اللاعبين، تعليمات فنية.

واستيقظ روسو، قبل أن يبدأ الشوط الثاني، بلحظات قليلة، ثم قال لـ"نجوم بوكا": "حسنًا.. اذهبوا إلى الشوط الثاني، وأدوا كالشوط الأول".

واتضح أن القصة الغريبة في الصحف الأرجنتينية، لا صحة على الإطلاق.

النصر
مدرب النصر
روسو
ميغيل أنخيل

التعليقات

ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2628
منذ 32 دقيقة
جت عليه الفريق كله نايم

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أحدث التعليقات

نجاة محمد
مبروك للصديقة و الاخت هيفاء
الراقي=-=
اتق الله وين يروحوا الشباب المتخرجين المقبلين على الحياة انت ماتتعب من النفاق ومسح الجوخ. أبناؤنا في الشوارع يبحثون عن أي عمل للحصول على...
ابو وليد
الاهلي المصري يصدم الهلال -- ههههههههه -- شكل سيارتهم من غير فرامل
عندما يغيب المساء
اكيد
رااايق
طيب **

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