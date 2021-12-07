حقيقة نوم مدرب النصر روسو في المباريات

ماجد محمد (صدى):
تداول جماهير نادي النصر، اليوم الثلاثاء، قصة صادمة عن المدرب الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو، بعد توليه منصب المدير الفني في نادي النصر.
وتضمنت القصة أن ميغيل أنخيل روسو، في إحدى مباريات بوكا ضد انديبندينتي الأرجنتيني، بين الشوطين، "نام" في غرفة الملابس، متغاضيًا عن منح اللاعبين، تعليمات فنية.
واستيقظ روسو، قبل أن يبدأ الشوط الثاني، بلحظات قليلة، ثم قال لـ"نجوم بوكا": "حسنًا.. اذهبوا إلى الشوط الثاني، وأدوا كالشوط الأول".
واتضح أن القصة الغريبة في الصحف الأرجنتينية، لا صحة على الإطلاق.