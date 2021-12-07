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عبد المنعم عمايري يرد على مشهد القبلة مع كندة: "مثل أختي"

منذ ساعتين
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عبد المنعم عمايري يرد على مشهد القبلة مع كندة: "مثل أختي"

أميرة خالد (صدى):
رد الفنان عبد المنعم عمايري، على منتقدي مشاهد فيلم "الإفطار الأخير" والتي تضمنت قبلة ساخنة بينه وبينكندة حنا.

وقال عمايري إنه يحترم الفنانة كندة ويعتبرها أخته، مضيفًا أنه كان المشهد لوداع زوجة لزوجها، فهل يودعها بالعناق وكأنه مسلسل باب الحارة؟".

ويذكر أن الفيلم الذي عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض العديد من الممثلين السوريين تضمن مشهد لهما في غرفة النوم.

وجاء ذلك بعد آخر أغضب الجمهور في مسلسله حيث واجه عبد المنعم عمايري خلال الفترة الماضية موجة واسعة من الهجوم بسبب مشهد من مسلسله، قيد مجهول، وصفه المتابعون بـ"صادم"، ظهر فيه النجم السوري وهو يجلس على المرحاض، ليتعرض عمايري لانتقادات حادة رد عليها بكلمات أثارت الجدل.

الإفطار الأخير
عبدالمنعم عمايري
كندة
مشهد القبلة

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4102
منذ 54 دقيقة
تشفشفها وتقول اختك.. suk اختك على اخت اللي يتشدد لك

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أحدث التعليقات

المستشار
يعني كل مباراة بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
المستشار
يعني كل يوم بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
عيال اوسكبار ومحبو نعاله مقهورين من حمد الله لدرجة انهم يتمنون أن يجدوه في غرف نومهم لكي يكتبوا عنه قبحهم الله وانت منهم يا...
محمد ابو اياد
بالتوفيق
ابوبدر
. رارة مقنعة

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