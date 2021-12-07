عبد المنعم عمايري يرد على مشهد القبلة مع كندة: "مثل أختي"

أميرة خالد (صدى):
رد الفنان عبد المنعم عمايري، على منتقدي مشاهد فيلم "الإفطار الأخير" والتي تضمنت قبلة ساخنة بينه وبينكندة حنا.
وقال عمايري إنه يحترم الفنانة كندة ويعتبرها أخته، مضيفًا أنه كان المشهد لوداع زوجة لزوجها، فهل يودعها بالعناق وكأنه مسلسل باب الحارة؟".
ويذكر أن الفيلم الذي عُرض ضمن فعاليات أيام الثقافة السورية في قاعة الدراما في دار الأسد للثقافة والفنون، وحضر العرض العديد من الممثلين السوريين تضمن مشهد لهما في غرفة النوم.
وجاء ذلك بعد آخر أغضب الجمهور في مسلسله حيث واجه عبد المنعم عمايري خلال الفترة الماضية موجة واسعة من الهجوم بسبب مشهد من مسلسله، قيد مجهول، وصفه المتابعون بـ"صادم"، ظهر فيه النجم السوري وهو يجلس على المرحاض، ليتعرض عمايري لانتقادات حادة رد عليها بكلمات أثارت الجدل.