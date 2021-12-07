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بالفيديو.. "هند البلوشي" تؤكد أنها من خلعت أزواجها الأربعة وتنوي الزواج بالخامس

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "هند البلوشي" تؤكد أنها من خلعت أزواجها الأربعة وتنوي الزواج بالخامس

أميرة خالد (صدى):
أوضحت الفنانة الكويتية هند البلوشي رغبتها في الزواج للمرة الخامسة وذلك بعد فشل زيجاتها الأربع مؤكدة أنها لم تكن السبب في فشل تلك العلاقات ، بل حملت المسؤولية لأزواجها السابقين، لافتة إلى أنها هي من قامت بخلعهم.

وظهرت البلوشي (36) عامًا خلال مقطع فيديو متداول تتحدث عن نيتها بالزواج للمرة الخامسة، ولم توضح إن كان ذلك في وقت قريب، ولم تبين ان كانت تعيش قصة حب أم لا.

وتباينت التعليقات على ذلك الفيديو، فمنهم من انتقدها وآخرون دافعوا عنها، فقد كتب شاب: ”بالحلال شفيكم شابين عليها إن شاء الله تاخذ العاشر“، وأضافت أخرى: ”الله يرزقها ايش فيها ما سوت شي حرام“، وكتبت فتاة: "عادي الله يرزقك بالزوج الصالح يا هندوه باللي يستاهلك واعزمينا للزواج حبي".

 

زواج
فشل
الارتباط
هند البلوشي
أربعة زيجات

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4102
منذ 52 دقيقة
. رارة مقنعة

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أحدث التعليقات

المستشار
يعني كل مباراة بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
المستشار
يعني كل يوم بيقطع ملابسه في الدوري السعودي وهو يعترض على الحكام صدقوني هيشوف العجب
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
عيال اوسكبار ومحبو نعاله مقهورين من حمد الله لدرجة انهم يتمنون أن يجدوه في غرف نومهم لكي يكتبوا عنه قبحهم الله وانت منهم يا...
محمد ابو اياد
بالتوفيق
ابوبدر
. رارة مقنعة

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