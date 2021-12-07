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بالفيديو.. ميسي يرد على تساؤل نجله بشأن جائزة الكرة الذهبية

منذ ساعة
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بالفيديو.. ميسي يرد على تساؤل نجله بشأن جائزة الكرة الذهبية

وكالات (صدى):
تساءل تياغو الابن الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام للمرة السابعة في مسيرته.

وسأل الصبي الصغير والده، عن سبب وجود سبع كرات ذهبية على الطاولة، وليس ست، حيث وجه سؤالًا محرجًا لوالده أمام كاميرات "فرانس فوتبول"، قائلا: لماذا فزت بها؟.

وتجاهل ميسي السؤال واكتفى بالقول "لا أعرف"، ولم يكن تياغو البالغ عمره تسع سنوات، يلمح إلى أن والده لم يستحق الفوز بالجائزة، لكن رد "البرغوث" يحمل الكثير من الإشارات والدلالات.

وأثار تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.

 

الكرة الذهبية
ميسي
تياغو
عالم الرياضة

التعليقات

سعووود
سعووود عدد التعليقات : 156
منذ 13 دقيقة
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .

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أحدث التعليقات

علي
للاسف انفصلت بموجب مادة ٧٧ وتراكمت علي الديون قرض شخصي وغيره الله يكون بالعون الشركات تستغل المادة ومكتب العمل يقول هذا النظام طيب وين...
سعووود
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .
سعووود
استوحش هذا الأخ .. والأسباب تتلخص في جملة واحدة (الشبع بعد الجوع)
m123456
راجعو قرارات الوزارات الي هدت ظهور اهل المحلات وخلتهم عاطلين مع الي كانو موظفين عندهم .
المثالي
ههههههههه منجده هذا هذولي مايجيبون راس سيبا قال بانيغا قال 😂

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