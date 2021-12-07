بالفيديو.. ميسي يرد على تساؤل نجله بشأن جائزة الكرة الذهبية

وكالات (صدى):
تساءل تياغو الابن الأكبر للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن سبب فوزه بجائزة الكرة الذهبية لهذا العام للمرة السابعة في مسيرته.
وسأل الصبي الصغير والده، عن سبب وجود سبع كرات ذهبية على الطاولة، وليس ست، حيث وجه سؤالًا محرجًا لوالده أمام كاميرات "فرانس فوتبول"، قائلا: لماذا فزت بها؟.
وتجاهل ميسي السؤال واكتفى بالقول "لا أعرف"، ولم يكن تياغو البالغ عمره تسع سنوات، يلمح إلى أن والده لم يستحق الفوز بالجائزة، لكن رد "البرغوث" يحمل الكثير من الإشارات والدلالات.
وأثار تتويج ميسي بالكرة الذهبية للمرة السابعة في مسيرته (رقم قياسي)، جدلا واسعا، حيث كان بعض المشجعين والمهتمين بشأن كرة القدم، يعتقدون أن مهاجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هو الأحق والأجدر بنيل الجائزة هذا العام.