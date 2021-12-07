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حتى القرد خاف منها

منذ ساعة
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التعليقات

رااايق
رااايق عدد التعليقات : 10344
منذ ساعة
هههههههههههههههههههههه

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أحدث التعليقات

علي
للاسف انفصلت بموجب مادة ٧٧ وتراكمت علي الديون قرض شخصي وغيره الله يكون بالعون الشركات تستغل المادة ومكتب العمل يقول هذا النظام طيب وين...
سعووود
لأنه يلعب في باريس سان جيرمان وهو نادي لمواطن قطري مالك قنوات bnsport.. ما يبغالها سؤال معروفين بالرشاوي .
سعووود
استوحش هذا الأخ .. والأسباب تتلخص في جملة واحدة (الشبع بعد الجوع)
m123456
راجعو قرارات الوزارات الي هدت ظهور اهل المحلات وخلتهم عاطلين مع الي كانو موظفين عندهم .
المثالي
ههههههههه منجده هذا هذولي مايجيبون راس سيبا قال بانيغا قال 😂

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